João Silva, fotógrafo natural de Braga, venceu o concurso de Novos Talentos da FNAC na categoria de fotografia com o projeto “Do teu ombro vejo o mundo“. Este projeto vai agora estar exposto num espaço dedicado à fotografia em Portugal, criado recentemente, a Narrativa.

“Do teu ombro vejo o mundo” mostra o dia a dia de Aliu Baio, nascido em 1994 na Guiné-Bissau e que não via de um dos seus olhos desde a nascença. Mais tarde, acabou por perder a visão na totalidade: tudo devido à guerra civil que e instalou em Bissau, quando tinha quatro anos e vivia mais a sul do país com os irmãos e os avós.

Aliu brincava com os irmãs numa estrada onde raramente passavam carros quando veículos cheios de soldados sugiram no local. As crianças fugiram então para um campo agrícola, onde Aliu foi ferido na cara e no olho que lhe permitia ver. Os conflitos impediram que fosse levado para o hospital de forma rápida e urgente – e foi perdendo a visão gradualmente.

Mais tarde, após várias cirurgias sem sucesso, foi aconselhado a procurar ajuda em Portugal, tendo lhe sido dito que havia hipótese de recuperar parte da visão. A recuperação nunca aconteceu. Aliu é invisual mas apesar disso a sua condição não o limita. “As pessoas, os lugares e as ligações visuais que se encontram à sua volta estão presentes neste projeto, através das minhas e das imagens dele”, explica João Silva.

O fotógrafo bracarense (nascido em 1992) começou a desenvolver vários projetos pessoais de forma auto didata e com foco direcionado para o fotojornalismo em 2012.

Em 2014 mudou-se para Lisboa e, apesar de uma breve passagem pela Ar.Co — escola de fotografia — no final desse ano, entra para o jornal Público como estagiário, jornal onde continuou depois a trabalhar como colaborador.

Um ano depois é distinguido pelo Prémio Estação Imagem, na categoria Assuntos Contemporâneos, com o projeto “Paralelos”. Os seus projetos têm sido publicados na imprensa nacional e internacional.

Nova espaço dedicado à fotografia em Portugal

A Narrativa é um espaço de encontro, em Lisboa, que tem como missão a partilha e valorização da fotografia como forma de expressão e comunicação. Esta galeria promove ações de formação dedicadas a diferentes áreas de intervenção fotográfica com especial foco na fotografia documental e autoral – não só para adultos, mas também para crianças e jovens.

Este novo espaço no bairro de Alvalade, em Lisboa, foi criado pelo fotógrafo duplo World Press Photo, Mário Cruz, e aqui também se realizam exposições, conferências e debates com autores reconhecidos, nacionais e internacionais. Para além disso, existe também uma biblioteca de acesso gratuito.

A exposição do projeto “Do teu ombro vejo o mundo” de João Silva inaugura dia 16 de junho e fica patente na Narrativa até dia 1 de agosto. A inauguração acontece no dia 16 às 18h30.