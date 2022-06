Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O mistério pode estar a chegar ao fim. A polícia federal brasileira confirmou, esta quarta-feira, que um dos suspeitos do desaparecimento de Dom Phillips, jornalista britânico e colaborador do The Guardian no Brasil, e Bruno Araújo Pereira, perito em temas indígenas, confessou o crime e as vítimas terão sido mortas, esquartejadas e incineradas.

O referido suspeito, segundo o Correio Braziliense, alegou não ser o “responsável pela execução”, mas admitiu ter ajudado a esconder os cadáveres e assegurou que mostraria o local do crime aos investigadores.

Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira estão desaparecidos desde 5 de junho, no Vale do Javari, região remota e de selva na Amazónia brasileira perto da fronteira com Peru e Colômbia, onde realizavam uma investigação sobre ameaças de invasores e criminosos contra os indígenas. Esta terça-feira, as autoridades brasileiras cumpriram um mandado de captura temporário emitido contra Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como “Dos Santos”, por suspeita de envolvimento no caso, juntamente com Amarildo da Costa Oliveira, vulgo “Pelado”, que se encontra detido há uma semana.

De acordo com a Folha de S.Paulo, após a confissão, a embarcação da polícia federal subiu o rio Itaquaí em direção a Atalaia do Norte com o objetivo de levar o detido até ao local do desaparecimentos. “O suspeito estava totalmente coberto, não sendo possível saber se se tratava de Amarildo Oliveira, o Pelado; seu irmão, Oseney de Oliveira, o Do Santos; ou até mesmo outro suspeito”, explica o jornal.

No sábado, 11 de junho, um grupo de voluntários indígenas, envolvidos nas buscas do jornalista e do ativista, desaparecidos numa das zonas mais remotas da Amazónia, encontrou objetos pertencentes à dupla na região de Javari, no estado brasileiro do Amazonas — o local onde se perdeu o rasto aos dois homens. No dia seguinte, um comunicado da polícia federal brasileira informou que entre os itens recuperados estavam um par de calças, um par de botas, um cartão de saúde com o nome de Bruno Pereira e uma mochila cheia de roupas de Phillips.