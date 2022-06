O mistério e a polémica do desaparecimento do jornalista britânico e do especialista em indígenas na Amazónia. Mortos ou perdidos?

Radicado no Brasil há 15 anos, Phillips já trabalhou com diversos meios de comunicação internacionais, tais como Financial Times, The New York Times e The Washington Post.

“Dom é uma estrela brilhante que conduz as luzes do mundo a esta área [Amazónia]”, disse a irmã Sian Phillips, contando que o jornalista veterano queria tornar o livro “mainstream” com o propósito de alertar “todos” sobre a destruição da Amazónia.

Sian teve notícias do irmão na quarta-feira da última semana, quando este partiu de Salvador, onde vive com a mulher. “Ele enviou-nos uma foto da Amazónia com um arco-íris nos seus céus, quando estava no avião”, revelou ao The Guardian. Num vídeo dirigido às autoridades brasileiras, a irmã fez questão de lembrar que nas buscas “o tempo é crucial”.

A mulher de Dom Phillips, em lágrimas, fez igualmente um apelo ao governo federal brasileiro e aos “órgãos competentes”: “Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, nós devemos encontrá-los, por favor – intensifiquem essas buscas”, implorou Alessandra Sampaio, indicando ainda ter “um pouquinho de esperança“.

“Even if I don’t find the love of my life alive, we must find them, please”: @domphillips’s wife Alessandra makes emotional plea for help ???? pic.twitter.com/IPtCerJiKf — Tom Phillips (@tomphillipsin) June 7, 2022

“Eu só não queria que eles sofressem, nem ele nem o Bruno, porque tem tanta crueldade ali“, acrescentou depois, numa entrevista ao Jornal Nacional da Globo. “Ele não estava apreensivo, não. Quando ele fazia esse tipo de viagem, ele tinha uma organização prévia muito detalhada”, detalhou.

Bruno Pereira, o homem “dedicado” aos povos indígenas que não queria ser um mártir nem o Indiana Jones

“Há uma regra tácita entre os exploradores da Amazónia que diz que a imagem de um aventureiro solitário, de mochila nas costas e faca de mato na mão, é algo a ser evitado a qualquer custo. Bruno Pereira concordou a 100%”. Assim começa a notícia do The Guardian que fala da personalidade do responsável por proteger as tribos não contactadas do país — Bruno Pereira defendeu, ao longo da sua carreira, uma política de não aproximação com tribos isoladas (a menos que enfrentem um perigo iminente), seguindo os passos de célebres antropólogos, como Orlando Villas Boas.