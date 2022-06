Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ascot é, anualmente, palco das corridas de cavalos mais famosas do mundo, mas é seguro dizer que a moda que por lá passa atrai tanto ou mais interesse do que os próprios velocistas. Ao quarto dia de provas, os duques de Cambridge apareceram no evento e Kate voltou a deslumbrar os fãs.

Desta vez a duquesa de Cambridge escolheu um vestido branco com pequenas bolas da designer Alessandra Rich e completou o look com um chapéu adornado com flores brancas Sally-Ann Prova, e ainda uns brincos com diamantes e pérolas que pertenceram à sogra, Diana, a princesa de Gales.

A família real é presença assídua neste evento e, embora a rainha Isabel II seja aficionada deste desporto, ainda não apareceu na edição deste ano do evento. A edição deste ano de Ascot arrancou dia 14 e termina esta sábado, 18 de junho. Em 2021 Isabel II fez uma aparição surpresa apenas no último dia das corridas.

Apesar da ausência da soberana, a família real esteve presente em peso, desde o primeiro dia. O príncipe Carlos e a duquesa Camilla abriram o cortejo de carruagens no início do evento. A princesa Ana, a condessa Sophie e Zara Tindall estiveram presentes nos três primeiros dias das corridas. A princesa Beatrice e o marido também por lá passaram. Assim como os pais de Kate, Carole e Michale Middleton.

Presenças reais à parte é também na extravagância dos looks que está muito da curiosidade nas corridas de Ascot. Manda a tradição que as senhoras usem um acessório na cabeça e, todos os anos, a imaginação é o limite. Seja pelo tamanho, o tema ou o materiais, durante os dias do evento vê-se de tudo um pouco. Com os dias de sol luminoso (esta sexta-feira até se registou uma das jornadas mais quentes do ano no Reino Unido), um cenário verde e um ambiente de festa, fica dado o mote. Ascot dá o dress code e depois cabe às convidadas surpreender com os looks.

Veja na galeria em cima os membros da família real que estiveram presentes na edição 2022, as convidadas do evento que chamaram a atenção pelo seu visual e, claro, alguns dos melhores chapéus deste ano.