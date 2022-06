Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O caos nos passeios e estradas de Lisboa com trotinetas mal paradas e bicicletas a impedir a passagem poderá ter os dias contados. A autarquia já está a trabalhar no regulamento municipal que irá definir as regras para utilização e estacionamento destes meios de mobilidade suave e que deverá estar pronto até ao final do ano. A promessa é a de que no arranque de 2023 já esteja em vigor.

A garantia foi deixada pelo vereador responsável pela mobilidade na cidade, Ângelo Pereira, na reunião pública de câmara desta quarta-feira. Ângelo Pereira adiantou ainda alguns pormenores sobre o regulamento: será impossível circular em passeios ou em sentido contrário, por exemplo.

O objetivo é que, através da tecnologia existente, quer as bicicletas quer as trotinetas bloqueiem imediatamente quando estejam nos passeios ou a circular em sentido proibido e, para tal, estão a ser desenvolvidos os mecanismos necessários.

No que diz respeito ao estacionamento desordenado nas ruas da cidade, também aqui haverá alterações, já que a autarquia quer que seja possível estacionar apenas nos locais dedicados para tal sendo que, fora destes, a taxa de utilização das trotinetas ou bicicletas continuará a ser cobrada aos utilizadores.

“A nível tecnológico trabalha-se na solução de impedir que trotinetas e bicicletas sejam deixadas em qualquer lugar, para que só desliguem o contador que está a cobrar, em zonas que o município defina como zonas de estacionamento”, detalhou Ângelo Pereira depois do presidente Carlos Moedas ter dito que esse era um dos principais focos do regulamento que está a ser criado.

“É preciso ter políticas para que todos circulem na cidade em harmonia. Estamos a trabalhar no regulamento para as trotinetas. Vai ter que ter uma coisa que é essencial: tem que se ter um sistema para que se não parar no sítio certo não pode ser desligada”, garantiu Carlos Moedas.