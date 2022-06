O antigo Presidente da Angola José Eduardo dos Santos está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona onde tem recebido tratamento médicos desde 2019, confirmou, esta quinta-feira, à Lusa fonte próxima do antigo chefe de Estado.

A notícia do deterioramento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e internamento numa unidade de cuidados intensivos foi avançada esta noite pelo Jornal de Negócios.

Segundo esta mesma fonte, Ana Paula dos Santos, mulher de José Rodrigues dos Santos, que se tinha distanciado do ex-Presidente depois de este abandonar a liderança de Angola, ter-se-á reaproximado do marido, e viajado até Barcelona para “assumir o controlo dos assuntos domésticos”.

José Eduardo dos Santos foi Presidente de Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017, cumprindo uma das mais longas presidências do mundo. O ex-Presidente regressou a Barcelona no dia 7 de março, depois de ter passado uma temporada no país natal.