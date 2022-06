Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Em atualização]

Duas pessoas morreram e, pelo menos, outras 21 ficaram feridas na sequência de um tiroteio na capital da Noruega, na madrugada deste sábado. Cerca da uma da manhã, um homem terá disparado sobre um grupo de pessoas que se encontrava junto a um bar e no interior do espaço. Duas pessoas acabaram por morrer mas ainda não foi revelado o motivo dos disparos.

Um jornalista de um meio local que se encontrava na zona dos disparos relata que viu um homem aproximar-se do bar carregando um saco. Depois, retirou uma arma do saco e começou a disparar. “Vi um homem chegar com um saco, pegou numa arma e começou a disparar”, relatou Olav Roenneberg, citada pela BBC. “Eu estava na parte exterior de um bar [o London Pub, no centro da cidade] quando tudo aconteceu. Só reparei que foi disparado um tiro, que atingiu um vidro. Depois, houve mais e mais e mais tiros, por isso fugi para o interior e tentei levar o maior número de pessoas comigo”, acrescenta.

O primeiro-ministro norueguês reagiu aos acontecimentos da última madrugada para dizer que o que aconteceu foi “um terrível e profundamente chocante ataque sobre pessoas inocentes”. Segundo a BBC, a polícia estará a encarar o tiroteio como um ataque terrorista.