Até 2050 prevê-se que o mundo ultrapasse os 9 milhões de habitantes – um valor que representa um aumento, em 70%, dos alimentos a serem produzidos e distribuídos para que todos tenham acesso a uma alimentação equilibrada e nutritiva. Contudo, esta distribuição só pode ser feita de forma segura através do maior aliado no combate ao desperdício alimentar: a embalagem, uma vez que esta permite a segurança alimentar na distribuição dos alimentos e, mantém a sua qualidade durante todo o processo.

Porém, por mais que as embalagens sejam indispensáveis para a indústria alimentar, o facto de serem produzidas em grande quantidade pode suscitar problemas de matéria-prima, ou poluição.

A boa notícia? Existem empresas comprometidas em combater estas consequências, sendo a Tetra Pak um exemplo disso. A empresa, pioneira no setor, tem vindo a reforçar a sua preocupação com as suas embalagens, desde as matérias-primas que utiliza na sua composição, até ao destino final das mesmas, passando pelos processos de produção e transporte que devem ser otimizados ao máximo.

O que são materiais renováveis?

Na jornada para a criação de uma embalagem cada vez mais sustentável, a Tetra Pak está a apostar em materiais renováveis. Ou seja, materiais que não se esgotam e provêm da natureza, tais como o cartão e plástico vegetal – obtido da cana-de-açúcar.

Os materiais de origem vegetal devem ser geridos de forma sustentável. Como tal, as embalagens da Tetra Pak são fabricadas com, aproximadamente, 70% de cartão – certificado pelo Forest Stewardship Council® (FSC®), que garante a gestão responsável das florestas. A Tetra Pak também utiliza, em algumas das suas embalagens, plástico de origem vegetal, mais precisamente nas tampas e camadas que protegem o produto de agentes externos. Este plástico, que provêm da cana-de-açúcar, tem certificação Bonsucro – que assegura a gestão adequada desta matéria-prima.

O objetivo é diminuir a utilização de materiais de origem fóssil, substituindo-os por materiais renováveis com menor pegada de carbono. Neste sentido, uma das últimas inovações da empresa é o projeto e testes que estão a ser realizados para utilizar uma película à base de fibra de papel para substituir a película de alumínio das suas embalagens.

Como podemos reciclar uma embalagem da Tetra Pak?

O pequeno gesto de colocar uma embalagem da Tetra Pak no ecoponto amarelo torna o consumidor um agente de mudança, uma vez que garante uma segunda oportunidade à embalagem através da reciclagem.

Por exemplo, através das fibras de papel da embalagem podem ser fabricadas caixas de cartão, sacos de papel, ou papel reciclado.

Para tal, a reciclagem das embalagens é crucial, pelo que a sua colocação no ecoponto amarelo é fundamental para a economia circular das embalagens prosperar. Para facilitar a reciclagem, a Tetra Pak está também a apostar nas tampas unidas à embalagem – uma forma de reduzir a dispersão dos resíduos e facilitar a reciclagem.

Outras ações para reduzir a pegada de carbono

A utilização de matérias-primas renováveis simbolizam um avanço positivo, num percurso rumo a uma embalagem neutra em carbono. Mas, mesmo assim, à medida que a utilização de materiais renováveis cresce, o abastecimento responsável e sustentável tornar-se ainda mais importante.

É neste sentido que a Tetra Pak participa em programas que preservam ecossistemas frágeis, promovem a biodiversidade, e a restauração e regeneração dos solos. Esta proatividade da empresa demonstra que não basta ter materiais obtidos de forma responsável e sustentável, é também necessário tratar a sua origem da mesma forma.

Além da importância do contributo das organizações para este tema, o consumidor é a chaves para a proteção do planeta. Como tal, aumentar a taxa de reciclagem é crucial para alcançar esta meta e o simples gesto de colocar uma embalagem da Tetra Pak no ecoponto amarelo, como referimos anteriormente, pode ajudar a dar uma segunda vida às embalagens e garantir uma economia circular, tão necessária no mundo em que vivemos.

Já faz o seu papel?