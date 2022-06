Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz norte-americana Mary Mara morreu, este domingo, alegadamente afogada. De acordo com a CNN, a informação foi confirmada pelo representante da artista, Craig Dorfman, através de comunicado.

Segundo o TMZ, a atriz de séries como “Ray Donovan” e “Dexter” tinha 61 anos e estava de visita à irmã, que vive perto das margens do rio St. Lawrence, em Nova Iorque, e aproveitou para fazer algum exercício físico na zona, sendo que terá mergulhado para nadar.

A Polícia do Estado de Nova Iorque confirmou uma chamada às 8h10 (hora local) devido a um “possível afogamento”. As autoridades não apontam para a existência de sinais de crime e acreditam que a vítima se “afogou enquanto nadava”. Contudo, será realizada a autópsia para confirmar a causa da morte.

A carreira de Mary Mara fica ainda marcada pela presença em mais de 20 filmes e séries como “ER” (“Serviço de Urgência”), “NYPD Blue”, “Law and Order” e “Lost”. A atriz participou ainda em filmes como “Mr. Saturday Night”, “The Hard Way” e “Love Potion”. No último trabalho registado, em 2020, Mary Mara fez parte do elenco de “Break Even”.

