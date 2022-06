Função pública. Subir salários de entrada dos assistentes técnicos e técnicos superiores vai custar 37,5 milhões de euros

Mas segundo a FESAP, o aumento levará a que, “sem alteração às tabelas do IRS, tudo aquilo que é a proposta do aumento que o Governo nos coloca em cima da mesa é absorvido” pelo imposto, dado que os funcionários ficarão sujeitos a uma maior taxa de retenção na fonte. “O grande volume financeiro apontado para estas alterações salariais é para IRS e não para melhorar definitivamente os salários dos trabalhadores“, criticou.

De acordo com as tabelas de retenção de IRS, no caso de um assistente técnico solteiro sem filhos, um salário de 709 euros (o salário atual de entrada dos assistentes técnicos) fica isento, mas se subir como o Governo propõe para 757 euros passará a reter 7,9%, ou seja, 59 euros. Abraão diz, no entanto, que o Governo assegurou que “está a trabalhar com as finanças para ver a tabela do IRS”. “Oxalá. De qualquer modo, uma parte muito substancial disso vai para IRS”, adiantou.

José Abraão critica ainda que os trabalhadores com mestrado não sejam também abrangidos por um bónus salarial, como acontecerá com os doutorados. O sindicalista considera, por isso, que “ninguém ficará satisfeito” com a proposta do Executivo.

O Governo, disse Abraão, deu como encerrada a negociação dos salários de entrada, mas os sindicatos podem pedir uma reunião suplementar.

Na última reunião, no início do mês, o Governo propôs aos sindicatos da função pública uma subida do salário de entrada dos assistentes técnicos e dos técnicos superiores e ainda uma diferenciação positiva para quem tenha doutoramento.

No caso dos assistentes técnicos, a ideia do Executivo é subir o salário de entrada do quinto nível da tabela remuneratória única (TRU) para o sexto, de 757,01 euros, ou seja, uma subida de cerca de 48 euros.

Já para os técnicos superiores propõe que a entrada passe dos 11.º e 15.º níveis (respetivamente, estagiários e licenciados) para o 12.º (1.059,59 euros) e 16.º níveis (1.268,04 euros). Ou seja, aumentos de 52 euros.

O Governo mostrou ainda intenção de dar um bónus aos técnicos superiores com doutoramento e propõe que o salário de entrada aumente 416,89 euros para 1.632,82 euros. Isso implica que os técnicos superiores com doutoramento que estejam atualmente em posições remuneratórias anteriores passem também para o novo nível e os que estiverem no novo nível ou num acima passam para o seguinte.

As propostas não agradaram aos sindicatos que reuniram com o Governo, no início do mês. “Com este valor, com certeza que não haverá muitos interessados com doutoramento em ingressar na carreira de técnico superior”, considerou, então, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues. “A proposta para os assistentes técnicos é de uma diferença de 47 euros e uns cêntimos para o salário mínimo nacional” (de 705 euros), defendeu, por sua vez, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.

Segundo uma proposta enviada aos sindicatos de antecipação da reunião desta quarta-feira, o Governo propõe que a valorizações dos técnicos superiores (licenciados) e dos doutorados entre em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. Já no caso dos assistentes técnicos a valorização deverá ser aplicada ainda este ano, com retroativos a janeiro.