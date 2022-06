Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na sequência do ensaio “Brigadas Revolucionárias: Unir, Organizar, Armar, em nome da Revolução Socialista”, publicado a 25 de junho, recebemos de Isabel do Carmo o seguinte Direito de Resposta, que publicamos ao abrigo da lei:

“A 25 de Junho de 2022 foi publicado no Observador o artigo/ensaio de Manuel Castelo-Branco (M.C-B) intitulado Brigadas Revolucionárias: Unir, Organizar, Armar, em nome da Revolução Socialista, que pretende analisar e denunciar a acção mortífera das Brigadas Revolucionárias (BR) e a minha pessoa (“a única viva”, tal como escreveu). Baseando-me no direito de resposta, reportar-me-ei aos factos e não entrarei em polémica com o autor em questões ideológicas referentes aos posicionamentos perante a ditadura, anterior ao movimento militar do 25 de Abril e aos factos posteriores a este.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.