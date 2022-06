Brigadas Revolucionárias: Unir, Organizar, Armar, em nome da Revolução Socialista

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Esta manhã, dez minutos após a abertura da agência do Banco Pinto Magalhães (…) um grupo de seis indivíduos tentou assaltá-la, armado com armas de guerra. Sucedeu, todavia, que o guarda da P.S.P., José Ferreira da Rocha, 44 anos, casado, ali em serviço enfrentou corajosamente os assaltantes, envolvendo-se em luta com dois deles. Ouviram-se três disparos e, imediatamente, os funcionários da dependência bancária ocorreram ao exterior, onde a luta se travara, e viram tombar mortalmente ferido o polícia.”

Era assim que o extinto jornal Diário Popular descrevia, a 18 de Março de 1976, um assalto das Brigadas Revolucionárias (BR) do qual resultava a primeira vítima mortal da organização terrorista. Ao contrário do que sempre reclamaram os seus fundadores, Carlos Antunes e Isabel do Carmo, existiram várias vítimas mortais: três inocentes e dois terroristas mortos. Se estes últimos morreram ainda antes do 25 de Abril, os primeiros foram mortos já em democracia. Além disso, dezenas de feridos, incluindo duas crianças mutiladas para o resto das suas vidas.

Aquando deste assalto, as BR tinham já um longo historial de atentados e ataques à bomba, o primeiro ainda antes do 25 de Abril contra as instalações da NATO, que consideravam um instrumento do imperialismo e opressão. Seguiram-se vários ataques à bomba, contra alvos do exército ou em apoio à ocupação da Capela do Rato, alguns assaltos a bancos e uma espetacular destruição de 14 camiões Berliet destinados ao exército.

Um trabalho das investigadoras Raquel da Silva e Ana Sofia Ferreira, publicado em 2018, fala também de atentado realizado em 1978, na Mauritânia, em nome da Frente Polisário, executado pelas BR e financiado pelos Serviços Secretos Argelinos. Deste atentado — um ataque à bomba contra um comboio de carga mineiro — resultaram, pelo menos, oito mortos e terá sido a primeira (e única) acção (mercenária) realizada pelas BR, com o objectivo de provocar vítimas mortais de uma forma indiscriminada. Os explosivos e o armamento utilizados vieram de Portugal, acredita-se que por via marítima, num barco que costumava pescar na região. Na altura do atentado, Carlos Antunes e Isabel do Carmo estavam presos e negam ter tido conhecimento. No entanto, segundo o relato de um dos ex-operacionais envolvidos, estes tiveram conhecimento e não se opuseram.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Da criação das Brigadas Revolucionárias e do Partido Revolucionário do Proletariado ao 25 de Abril com o PRP-BR

Em Portugal, o tema da violência armada foi equacionado várias vezes pelo PCP desde o fim da II Grande Guerra, mas só em meados dos anos 60 a ideia ganhou força, tendo alguns militantes comunistas recebido treino militar em Cuba e na União Soviética. Internacionalmente, o clima era propício à violência armada: em França vivia-se o Maio de 68; a radicalização armada teve em Itália a sua pior expressão, com as Brigate Rosse (Brigadas Vermelhas); na Alemanha Ocidental com o Baader-Meinhof. Em Portugal não seria diferente e em 1970 nascia a Acção Revolucionária Armada (ARA), grupo clandestino armado e liderado pelo PCP, que se fez anunciar com a colocação de uma bomba-relógio num cargueiro – o Cunene — que fazia a ligação de Lisboa para Angola. O PCP focava-se apenas em alvos militares, tendo como propósito único enfraquecer o regime, combatendo a guerra colonial – excluindo, por isso, qualquer alvo civil.