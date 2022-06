As 140 freguesias dos Açores inscritas no Programa Eco-Freguesia, Freguesia Limpa, removeram, em 2021, 1.500 toneladas de resíduos abandonados em espaços públicos da região, anunciou esta quinta-feira o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Alonso Miguel, numa cerimónia realizada nas Velas, na ilha de São Jorge, referiu que, em 2021, se inscreveram 140 freguesias no programa Eco-Freguesia, Freguesia Limpa, tendo as ações realizadas pelas juntas de freguesia “resultado na remoção de 1.500 toneladas de resíduos abandonados em espaços públicos da região”.

O titular da pasta do Ambiente, que distinguiu várias juntas de freguesia dos Açores pelo “empenho e dedicação à preservação do ambiente”, destacou a importância do programa, que “reconhece e valoriza o esforço destas juntas de freguesias na limpeza, remoção e destino final dos resíduos abandonados em espaços públicos, incluindo as linhas de água e a orla costeira, bem como na promoção de ações de sensibilização ambiental”.

Numa nota de imprensa enviada à Lusa pelo gabinete do secretário, Alonso Miguel considerou que “estas ações são essenciais do ponto de vista da preservação ambiental e da proteção e valorização dos recursos naturais”.

Para além disso, “são também cada vez mais relevantes para garantir a proteção de pessoas e bens, sobretudo em ilhas” como os Açores.

O governante sublinhou que estas ilhas estão “sujeitas a uma acrescida vulnerabilidade aos efeitos das alterações climáticas”.

Espaços públicos limpos e ribeiras desobstruídas, aliados a boas práticas ambientais por parte das populações, são aspetos fundamentais para reduzir o risco de ocorrência de cheias, inundações, deslizamentos de terra e outros perigos, contribuindo decisivamente para a salvaguarda das populações e para evitar prejuízos materiais e financeiros avultados”, assegurou Alonso Miguel.

O secretário regional destacou que, no âmbito das candidaturas apresentadas aos projetos complementares A Minha Ribeira e Costa Limpa, “as ações desenvolvidas pelas juntas de freguesia permitiram assegurar a monitorização e limpeza de mais de 240 quilómetros de linhas de água e de mais de 180 quilómetros de costa, números que demonstram o sucesso desta colaboração entre o Governo Regional e os órgãos autárquicos”.

No âmbito do desenvolvimento de programas e atividades de sensibilização e educação ambiental, outro dos pilares do Programa Eco-Freguesia, Freguesia limpa, foram dinamizadas 350 ações em 2021.

Alonso Miguel disse que isto “revela uma evolução muito positiva ao nível da consciencialização ambiental das populações e da participação pública no domínio do ambiente, fundamentais para uma mudança de comportamentos e para um novo paradigma de desenvolvimento sustentável”.

Na cerimónia das Velas de São Jorge foram distinguidas 31 juntas de freguesia com o Prémio de Excelência.

“As juntas de freguesia, pela proximidade às populações locais e pelo conhecimento detalhado dos respetivos territórios, são parceiros estratégicos e desempenham um papel fundamental, para o enorme desafio que representa a preservação do Ambiente”, disse.

O Governo Regional vai, entretanto, reforçar a verba destinada ao Programa Eco-Freguesia, Freguesia Limpa, com mais um milhão de euros, triplicando a dotação inicialmente prevista para 2022.