O skateboarder português Gustavo Ribeiro iniciou hoje a qualificação olímpica para Paris2024 com o terceiro lugar no Roma Pro, a cuja final chegou com o melhor registo entre os oito melhores.

O oitavo classificado em Tóquio2020, na estreia olímpica da modalidade, concluiu o seu desempenho com 261.40 pontos, com um ‘run’ de 81.40 e dois ‘tricks’ de 92.99 e 86.99.

A primeira etapa a somar pontos para a qualificação para os Jogos Olímpicos, na vertente street, foi vencida pelo norte-americano Nyjah Huston, com 279,43 pontos, seguido do francês Aurelien Giraud, com 275,96, atletas que foram sétimo e sexto classificados em Tóquio2020, respetivamente.

O campeão olímpico, o japonês Yuto Horigome, só conseguiu pontuar num ‘trick’, terminando a etapa transalpina no oitavo lugar.

O almadense de 21 anos tinha entrado na final com o melhor registo, de 262.50 pontos.

Gabriel Ribeiro, seu irmão, atingiu os quartos de final em Roma, terminando em 27.º, a mesma fase à qual chegou Rafaela Costa ‘Rafinha’, 28.ª na prova feminina.