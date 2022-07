Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A melhor equipa do último Campeonato já era conhecida, os prémios por entregar eram ainda muitos, a maioria aguardava sobretudo pela chave que ditaria o calendário para a Primeira Liga NOS 2022/23 numa temporada atípica com uma interrupção geral pelo meio devido à realização do Campeonato do Mundo no Qatar entre meio de novembro e meio de dezembro. Kick-off era o mote para o primeiro grande momento da nova época, mais uma vez na Alfândega do Porto e com a presença de todos os clubes das duas ligas profissionais na cerimónia organizada pela Liga de Clubes, que tinha dado a conhecer não só as condicionantes dos sorteios desta noite mas também a lista de candidatos a todos os prémios em discussão.

Temos uma coisa para ti ????????️‍♀️ pic.twitter.com/w1lTE7dMx8 — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Com o mote “Não pára”, numa mensagem para que exista cada vez mais tempo útil nos jogos, o sorteio ditou a chave 773.746, com o primeiro número a ser votado pelos adeptos e os restantes cinco a serem tirados de forma mais tradicional pelo antigo internacional Fernando Meira, embaixador da Liga. E com um calendário muito complicado para o Sporting, que começa o Campeonato com uma viagem a Braga para defrontar os minhotos e uma deslocação ao Dragão para o clássico com o FC Porto na terceira ronda. O Benfica vai defrontar os campeões nacionais na décima jornada, ao passo que o dérbi lisboetas será à 16.ª ronda. A primeira jornada, jogada no primeiro fim de semana de agosto, ditou os seguintes encontros.

Sp. Braga-Sporting

Santa Clara-Casa Pia

Desp. Chaves-V. Guimarães

Estoril-Famalicão

Gil Vicente-P. Ferreira

Rio Ave-Vizela

Benfica-Arouca

Portimonense-Boavista

FC Porto-Marítimo

Na Segunda Liga, que começa também no primeiro fim de semana de agosto, a primeira jornada terá os jogos Moreirense-Vilafranquense, Benfica B-Ac. Viseu, Nacional-Tondela, Farense-Torreense, Trofense-Belenenses SAD, Oliveirense-Mafra, Penafiel-Leixões, Feirense-E. Amadora e FC Porto B-Sp. Covilhã.

Antes de ser conhecida a ordem dos jogos no calendário, foram entregues vários prémios relativos ao ano 2021/22 com Darwin Núñez a ser considerado o MVP da Primeira Liga, Vitinha a receber o troféu de Melhor Jogador Jovem da Primeira Liga, Sérgio Conceição distinguido como Melhor Treinador da Primeira Liga e André Silva a ganhar o Melhor Golo da Primeira Liga. No segundo escalão receberam os galardões Guga (Rio Ave), Henrique Araújo (Benfica B), Filipe Martins (Casa Pia) e Fábio Fortes (Académica).

Melhor Equipa do Ano da Primeira Liga 2021/22

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto)

Diogo Costa (FC Porto) Defesas: Porro (Sporting), Mbemba (FC Porto), Pepe (FC Porto) e Matheus Reis (Sporting)

Porro (Sporting), Mbemba (FC Porto), Pepe (FC Porto) e Matheus Reis (Sporting) Médios: Vitinha (FC Porto), Otávio (FC Porto) e Matheus Nunes (Sporting)

Vitinha (FC Porto), Otávio (FC Porto) e Matheus Nunes (Sporting) Avançados: Ricardo Horta (Sp. Braga), Taremi (FC Porto) e Darwin Núñez (Benfica)

MVP do Ano da Primeira Liga 2021/22

FC Porto: Otávio, Vitinha, Luis Díaz e Taremi

Gil Vicente: Pedrinho, Samuel Lino e Fran Navarro

Sporting: Pablo Sarabia

Benfica: Darwin Núñez

Sp. Braga: Ricardo Horta

Se restam dúvidas, o seu nome esclarece: DAR???????????? ???? Foi o melhor marcador, conquistou um lugar no onze do ano e, agora, ocupa o trono como MVP da #LigaPortugalbwin ???????? Tragam a ????, por favor!#LigaPortugal #criatalento #futebolcomtalento #marcaomundo #kickoff pic.twitter.com/r29fRslrww — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Jogador Jovem do Ano da Primeira Liga 2021/22

FC Porto: Diogo Costa, Vitinha e Evanilson

e Evanilson Sporting: Matheus Nunes e Marcus Edwards

Benfica: Darwin Núñez

Gil Vicente: Samuel Lino

V. Guimarães: André Almeida

P. Ferreira: Nuno Santos

Santa Clara: Ricardinho

Let's talk about ???????????????????????? ????

Aos 22 anos, Vitinha pegou na batuta e comandou a orquestra dos dragões ???? Juntavas-te aos treinadores e capitães da #LigaPortugalbwin no voto ????️ para ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ?????????????#LigaPortugal #criatalento #marcaomundo pic.twitter.com/peecAyGjxU — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

MVP do Ano da Segunda Liga 2021/22

Desp. Chaves: Batxi, João Teixeira e Wellington

Casa Pia: Jota e Saviour Godwin

Rio Ave: Guga

Benfica B: Henrique Araújo

Mafra: Rodrigo Martins

Estrela Amadora: Diogo Pinto

Académica: João Carlos

Prometeu devolver o Rio Ave FC à #LigaPortugalbwin e tudo fez para o cumprir ????

O futebol ⚽ de Guga deixou os treinadores e capitães da #LigaPortugalSABSEG rendidos. E a ti? ????#LigaPortugal #criatalento #createstalent #futebolcomtalento #MinhaCidadeMeuClube pic.twitter.com/p8gdG7E0Hk — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Jogador Jovem do Ano da Segunda Liga 2021/22

Rio Ave: Pedro Mendes e Aziz

Casa Pia: Jota e Leonardo Lelo

Benfica B: Henrique Araújo

Desp. Chaves: Alexsandro

Estrela Amadora: Diogo Pinto

Mafra: Rodrigo Martins

Feirense: Vargas

Académica: Costinha

Shine bright like a ???????????????????????????? ????

20 anos, 14 golos e muito futebol nos pés: Henrique Araújo é o ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????? da #LigaPortugalSABSEG A tua escolha seria igual à dos treinadores e capitães da competição?#LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/iQ4iJVNNZz — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Treinador do Ano (Prémio Vítor Oliveira) da Primeira Liga

Sérgio Conceição (FC Porto)

Para a HISTÓRIA fica a conquista da #LigaPortugalbwin ????, o recorde de pontos ???? e agora a distinção de ???????????????????????? ???????????????????????????????????? da competição ???? Deixa a tua mensagem ao técnico dos ????#LigaPortugal #criatalento #createstalent #futebolcomtalento #marcaomundo pic.twitter.com/Z8znfxsmaU — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Treinador do Ano (Prémio Vítor Oliveira) da Segunda Liga

Filipe Martins (Casa Pia)

"Gansos, em direção à #LigaPortugalbwin!" foi a ordem do comandante Filipe Martins ????‍✈️ e a missão foi um sucesso ✅ Eis a escolha dos treinadores e capitães para ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????? da #LigaPortugalSABSEG . Seria também a tua?#LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/HNlKcpKRjh — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Golo do Ano da Primeira Liga

André Silva (Arouca)

"Chuta daí!" ???? uma frase especial para os adeptos do Futebol ???????? que podia referir-se ao golo de André Silva ???? O avançado do FC Arouca encheu-se de crença e apontou o ???????????????? ???????? ???????????? da #LigaPortugalbwin ???? O teu voto foi para ele?#LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/evMDoy3IOF — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Golo do Ano da Segunda Liga

Fábio Fortes (Académica)

I want to ride my ???????????????????????????? ????????

Quando todos pensaram "cabeça!", Fábio Fortes inventou este remate que lhe valeu a distinção de ???????????????? ???????? ???????????? ⚽ da #LigaPortugalSABSEG Foste um dos adeptos que votou ????️ nesta obra de arte?#LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/bvhknuASXp — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2022

Prémio Fair-play “Neno” do Ano da Primeira Liga

Benfica e Vlachodimos (Benfica)

Prémio Fair-play “Neno” do Ano da Segunda Liga

Trofense e Mika (Académica)

As seis condicionantes antes do sorteio da Primeira Liga NOS

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e., se uma joga em casa a outra terá que jogar fora):

a. Benfica e Sporting

b. FC Porto e Boavista

c. Sp. Braga e V. Guimarães

d. Gil Vicente e Famalicão (solicitação das Forças de Segurança)

3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:

a. FC Porto – 17,67 pontos

b. Sporting – 17,00 pontos

c. Benfica – 16,33 pontos

d. Sp. Braga – 15,00 pontos

e. V. Guimarães – 12,00 pontos

4. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;

5. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (UEFA Champions League ou UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições:

a. Nas jornadas 6, 9, LL, 27, 24, 28, 32 não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League;

6. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:

a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª jornada casa e fora);

b. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª jornada);

c. Jornada 1 – Marítimo e Casa Pia jogam na qualidade de visitante;