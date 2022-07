Dois ativistas climáticos, do grupo Just Stop Oil, colaram-se esta segunda-feira, na National Gallery, em Londres, à moldura do quadro “A Carroça de Feno”, completada pelo pintor romântico inglês John Constable em 1821, há precisamente 201 anos.

Perante o público presente no museu, o par de ativistas, entretanto identificado e detido pela polícia, tratou primeiro de cobrir a tela original com aquela que descreveram como uma “visão apocalíptica do futuro”, que em vez de águas límpidas e árvores frondosas apresentava estradas de alcatrão, carros em chamas e aviões no céu. A seguir, Eben Lazarus e Hannah Hunt, de 22 e 23 anos, colaram as mãos à moldura.

“Quero trabalhar em arte, não perturbá-la, mas a situação em que estamos obriga-nos a fazer tudo o que seja possível, de forma não violenta, para evitar o colapso civilizacional para que estamos a precipitar-nos”, anunciou Lazarus, sentado no chão, com a mão direita colada à moldura de madeira. “Tenho irmãos mais novos, os mais novos só têm 10 e 12 anos, e recuso-me a ficar sem fazer nada ,enquanto eles não têm voz, e deixá-los serem condenados a um futuro de sofrimento. Os nossos governos estão a falhar, o seu mandato democrático é o de nos proteger. A arte é importante, deve ser protegida para que as futuras gerações a vejam, mas quando não há comida de que nos serve a arte?”, questionou o ativista, que acabou por ser retirado do local pelas autoridades.

Listen to why Eben took this action today.

Just Stop Oil has been targeting art, as well as sport as it is part of our collective culture.

We love our history and culture too much to just allow it all to be destroyed.

Join the resistance – https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/3c7sX8QSdl

— JustStopOil (@JustStop_Oil) July 4, 2022