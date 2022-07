Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A sexta geração do Bronco, o SUV com que a Ford se esforçou por resgatar o clássico dos anos 60 com as devidas actualizações tecnológicas, vai chegar à Europa. Em concreto, a versão de quatro portas e só para países com volante à esquerda. Se esta é uma boa notícia para os fãs do icónico modelo, claramente mais jipe do que SUV, há outras duas notícias menos boas. A primeira é que vai ser preciso esperar pelo final de 2023, a segunda é que a marca da oval azul vai disponibilizar “um número bastante limitado de unidades”.

Apresentado em Julho de 2020, com algumas peripécias pelo meio, o novo Bronco rapidamente confirmou que os fãs estavam dispostos a compensar uma espera demasiado longa – 24 anos, desde 1996. Tanto que, em apenas duas semanas após a sua revelação, a marca que planeava produzir 200 mil unidades/ano já tinha 150 mil reservas.

“O Bronco é o mais robusto e versátil todo-o-terreno da Ford, e a nova geração conjuga o ADN do modelo original com as mais recentes tecnologias para condução fora de estrada e uma vasta gama de acessórios, criando, assim, um novo ícone do todo-o-terreno”, declarou Matthias Tonn, engenheiro-chefe com a importação de veículos da Ford Europa. “Após o enorme sucesso do novo Bronco nos EUA, é com grande entusiasmo que propomos aos nossos clientes europeus uma porção deste nosso espírito de aventura.”

Por ser capaz de ir a praticamente todo o lado e voltar, o Bronco tem uma alcunha no mercado norte-americano, onde é conhecido por “G.O.A.T.”, não por se parecer com uma cabra ou com um bode, mas como acrónimo de “Goes Over Any Type of Terrain”. Para tal, o SUV norte-americano está equipado com um sistema de tracção às quatro rodas e uma lista bastante generosa de tecnologias para superar obstáculos no todo-o-terreno, desde sete modos de condução, passando pelo Trail Control, que funciona como um cruise control adaptado ao offroad, operável até 31 km/h – o condutor só tem de se concentrar no volante, porque o sistema trata de acelerar ou de travar sozinho, para manter a velocidade programada.

Nos EUA, a Ford comercializa o Bronco de quatro portas por valores a partir de 33.450 dólares. A motorização de acesso à gama está representada por um quatro cilindros em linha de 2,3 litros sobrealimentado, com 275 cv de potência às 5700 rpm e um binário de 427 Nm às 3400 rpm. De série, está acoplado a uma caixa manual de sete velocidades, seis normais para a frente e mais uma para o crawl ratio, uma mudança extra extremamente curta (cerca de 50% mais do que a 1ª velocidade) para facilitar a transposição de obstáculos em zonas de TT mais radical. Para a Europa, os preços serão avançados mais próximo da introdução no mercado.