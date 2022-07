Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Cupra, a jovem marca desportiva da Seat e aquela a quem o Grupo Volkswagen está a dar prioridade na estratégia de electrificação da gama, reafirma a sua intenção de propor modelos que aliem performance à sustentabilidade. Desta feita, não com quatro rodas, mas sim com uma embarcação electrificada: o D28 Formentor e-HYBRID.

Como o nome indica, o novo iate parte do day cruiser D28, proposto desde 2018 pelo estaleiro De Antonio, de Barcelona. Em 2020, os designers da Cupra começaram a dedicar especial atenção ao iate de 28 pés (8,5 metros), procurando nele imprimir o ADN da marca nas linhas, cores, acabamentos e na própria configuração do espaço a bordo. Mas a colaboração – de que resultou um showboat em 2021 – não ficou por aí, pois a inspiração no Formentor VZ5 estendeu-se à motorização com 400 cv, capaz de levar os 10 tripulantes do Cupra dos mares a surfar as águas a 40 nós (74 km/h de velocidade máxima).

Na ocasião, o presidente da Cupra, Wayne Griffiths mostrou-se de imediato disposto a estreitar a relação com a De Antonio Yachts, anunciando um novo projecto conjunto para sulcar as águas que teria a particularidade de ser electrificado. O prometido foi cumprido com a revelação do D28 Formentor e-HYBRID, na essência o D28 Formentor que teve direito a uma série limitada, mas agora capaz de navegar em modo zero emissões, cortesia de um sistema híbrido que combina o motor a gasolina de 400 cv com duas unidades eléctricas retrácteis de 15 kW (20 cv). A vantagem é que, assim, nada impede o D28 Formentor e-HYBRID de aceder a portos ou lagos onde há regras mais apertadas em termos de ruído ou de emissões.

Segundo o director global de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios & Operações da Cupra, Antonino Labate, a versão híbrida do D28 Formentor “será oficialmente apresentada ao público no início de 2023”. Além da electrificação, a nova embarcação resultante da parceria com a De Antonio vai também passar a propor uma cor retirada da paleta da Cupra, o cinzento “Graphene”, em combinação com estofos no mesmo tom e deck em teca sintética.