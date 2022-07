Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A onda de demissões no governo de Boris Johnson, no Reino Unido, tem origem no caso Chris Pincher, o vice-presidente da bancada parlamentar que se demitiu após ter sido acusado de ter apalpado dois homens sem o seu consentimento num clube privado. O conservador deixou o cargo de responsável pela disciplina parlamentar do partido, mas manteve-se como deputado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.