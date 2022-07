Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro das Finanças e o ministro da Saúde do Reino Unido demitiram-se esta terça-feira após Boris Johnson ter pedido desculpa por ter nomeado Chris Pincher para o governo quando já sabia de alegações de assédio sexual que recaíam sobre o novo vice-presidente da bancada parlamentar dos Conservadores. Rishi Sunak e Sajid Javid anunciaram a saída nas redes sociais.

Sajid Javid, responsável pela pasta da Saúde, foi o primeiro a anunciar que tinha apresentado a demissão a Boris Johnson. “O tom que se estabelece como líder, e os valores que se representa, refletem-se nos colegas, no partido e, em última instância, no país”, diz a carta publicada no Twitter. Os conservadores “nem sempre foram populares, mas sempre foram competentes em agir pelo interesse nacional”, prossegue o documento: “Infelizmente, nas atuais circunstâncias, o público está a concluir que agora não somos nem uma coisa, nem outra”.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care. It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

Nove minutos depois, também Rishi Sunak, um dos maiores críticos de Boris Johnson e visto como um possível sucessor ao atual primeiro-ministro britânico, publicou um comunicado a informar que estava de saída. “O público, com razão, espera que o governo seja conduzido de forma adequada, competente e séria”, disse o ministro das Finanças.”

Reconheço que este pode ser o meu último cargo ministerial, mas acredito que vale a pena lutar por estes padrões e é por isso que me estou a demitir”, prossegue o documento. “Estou triste por deixar o governo, mas cheguei relutantemente à conclusão que não podemos continuar assim”, termina a carta de renúncia enviada pelo ministro das Finanças demissionário a Boris Johnson.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously. I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning. My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

Ministros da Defesa e Interior ficam. Mas “não importa”: “Acabou”, diz um governante

Alguns ministros já confirmaram à Sky News que não se vão demitir. Até agora, e de acordo com os tweets que têm sido publicados pelo jornalistas Sam Coates, o ministro da Defesa (Ben Wallace), a ministra do Interior (Priti Patel) e ministro da Economia e da Energia (Kwasi Kwarteng) não tencionam demitir-se do governo de Boris Johnson.

Um outro governante, que falou em anonimato com a Sky News, considerou que o primeiro-ministro tem de se demitir, independentemente da reação dos restantes ministros. “Agora tem de ir agora. Não importa o que os restantes de nós façam. Quando se perde o ministro das Finanças e o ministro da Saúde, acabou”.

As demissões dos ministros das Finanças e da Saúde podem não ser suficientes para fazer cair a administração de Boris Johnson: as regras dos Conservadores dizem que, como o primeiro-ministro britânico sobreviveu a uma moção de censura ainda no mês passado, não pode passar por outra até junho de 2023. Mas os opositores de Boris querem mudar essa regra para que outra moção de censura possa ser desencadeada mais cedo.

Como? Elegendo críticos de Boris Johnson para o Comité de 1922, que decide sobre estas normas — e que vai ter eleições já na próxima semana. Atualmente, o presidente da comissão deve receber 54 cartas de deputados (15% do grupo parlamentar) para convocar uma votação numa moção de censura no primeiro-ministro, mas só se tiver passado um ano desde a última. A nova proposta é que, se 90 cartas forem submetidas (25% do grupo), então essa votação pode ser declarada imediatamente.

O caso de assédio sexual que está a minar o governo de Boris

Por detrás das demissões de dois ministros britânicos está o caso de Chris Pincher. O vice-presidente da bancada parlamentar demitiu-se na quinta-feira passada, 29 de junho, por ter sido acusado de ter apalpado dois homens sem o seu consentimento num clube privado onde tinha estado na noite anterior. “Envergonhei-me a mim próprio e a outras pessoas”, admitiu na carta de demissão, em que pediu desculpas “às pessoas envolvidas”.