Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

O pacote de alterações ao Código do Trabalho proposto pelo Governo começou esta sexta-feira a ser discutido no Parlamento. Mas durante o debate com a ministra do Trabalho, o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro usou duras palavras para criticar alterações feitas pelo Executivo à proposta inicial no que toca ao trabalho nas plataformas digitais. Para os bloquistas, essas mudanças vêm dificultar o reconhecimento de um contrato de trabalho para os trabalhadores cedem “às multinacionais”. O Governo contraria esta visão e diz que a segunda versão vem até reforçar a proteção dos trabalhadores. Ainda assim, mostra-se disponível para “melhorar qualquer redação que tenha ficado pouco clara“.

José Soeiro começou por defender que a proposta original do Governo significava mudanças num “sentido positivo”, mas considera que foram feitas alterações, enviadas para o Parlamento para votação “ao arrepio” do que tem sido feito noutros países da UE, do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho e da diretiva da comissão europeia sobre a regulação do trabalho nas plataformas. “A ministra cedeu à última hora, sem aviso público, ao lobby das multinacionais“, criticou.

O deputado acusou ainda a nova proposta de “desfigurar” os indícios de laboralidade — ou seja, que servem como uma prova de que existe uma relação de trabalho. “Foi a tal pouco esta desfiguração que a coordenadora do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho veio dizer que o que estava nesta proposta não era a que estava no Livro Verde”, apontou.

As alterações, acredita, vão “dificultar” a possibilidade de um contrato de trabalho para os trabalhadores das plataformas. É “muito grave” porque “vem ceder às multinacionais”, sublinhou ainda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais tarde, Ana Mendes Godinho acabaria por contradizer o argumento de Soeiro, assegurando que o que foi feito foi “pelo contrário” um reforço da proteção dos trabalhadores porque havia dúvidas que todos “estavam cobertos”. “O objetivo foi, pelo contrário, reforçar para garantir que todos os trabalhadores têm um contrato de trabalho, independentemente para quem trabalham“, disse.

A ministra do Trabalhou mostrou-se disponível para, na especialidade, “melhorar qualquer redação que tenha ficado pouco clara“. E assegura que as alterações refletem a diretiva europeia.

José Soeiro viria a responder-lhe, acusando mais uma vez o Governo de ceder ao que era pedido pelas plataformas. “Não está na proposta que apresentou contratos para todos. A formulação da proposta é incompatível com a diretiva europeia que não fala em intermediário, mas no reconhecimento de contrato entre a plataforma e trabalhadores”. E pede ao PS que, na especialidade, acompanhe o Bloco na garantia do reconhecimento de um contrato diretamente com a plataforma.

Em causa está uma alteração que o Governo fez à proposta inicialmente apresentada. Numa segunda versão, o Executivo coloca a possibilidade de a relação de trabalho dos estafetas seja assumida não com as plataformas diretamente (como inicialmente), mas com um “operador de plataforma digital” ou “outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opere”. A proposta deixa também cair alguns “indícios de laboralidade”, como o controlo da atividade do trabalhador através de geolocalização ou com um algoritmo na organização do trabalho.

O Bloco já tinha expressado incompreensão por esta mudança que, considera, desprotege o trabalho e quer que a relação de trabalho seja diretamente estabelecida entre as plataformas digitais e o trabalhador. A própria coordenadora do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, onde o tema começou a ser desenhado, também defendeu que a alteração inicial era “preferível”.

Já na reta final do debate, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel, Fontes, também respondeu ao Bloco de Esquerda, reafirmando que a proposta “não representa nenhum retrocesso”. “É um combate firme a todas formes ilegítimas e desprotegidas que hoje existem ao abrigo das plataformas, independentemente de quem a preconiza e promove. Para nós é indiferente saber se são as plataformas ou os intermediários. Aquilo que queremos proteger são os direitos daqueles que nela trabalham enquanto trabalhadores. É isso que esta proposta de lei vem resolver”, afirmou.

Esquerda diz que nova lei mantém cortes da troika. Direita acusa Governo de “impor” agenda

O pacote de alterações tem aprovação garantida por via da maioria absoluta do PS. Mas os partidos da oposição não pouparem nas críticas à proposta do Governo. Diana Ferreira, deputada do PCP, lamenta que a legislação mantenha “cortes do tempo da troika”, a nível da caducidade da contratação coletiva, nos despedimentos ou no trabalho suplementar.

O PCP, aliás, também leva a votação as suas propostas que incluem a reposição dos valores de pagamento de trabalho suplementar e em dia de feriado, para todos os trabalhadores para valores pré-troika: 50% na primeira hora e de 75% nas horas seguintes e de descanso compensatória de igual período às horas trabalhadas ou um acréscimo de 100% no salário diário em caso de trabalho num feriado.

No âmbito da agenda do trabalho digno, o Governo tinha proposta a reposição desses valores mas apenas acima da 120.ª hora, uma medida que acabou por retirar e atirar para um prometido acordo de rendimentos.

Os comunistas pedem ainda a reposição do tratamento mais favorável do trabalhador, assim como a eliminação da contratação coletiva, a revogação dos mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas, nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva.

Já Clara Marques Mendes, do PSD, diz que o Governo “impôs” a agenda do trabalho digno e “não teve a preocupação de aproximar posições”. “O Governo fez tudo ao contrário. Diz que quer combater a precariedade mas não combate”, apontou, calculando que na administração pública “nos últimos anos, o Governo aumentou em cerca de 50% a precariedade do Estado”.

Por sua vez, o Chega, através de André Ventura, criticou que o Executivo esteja a apresentar agora alterações quando ainda “não aplicou” as mudanças à lei laboral de 2019. “É incongruente da sua parte trazer novas alterações quando ainda nem as outras fez. Onde está a taxa de rotatividade? Não está em lado nenhum porque não existe”, frisou.

Ana Mendes Godinho viria a responder que o Governo não avançou nessa taxa, destinada a penalizar as empresas que mais recorrem a contratos a prazo, por causa da pandemia, de forma a não prejudicar mais o tecido empresarial.