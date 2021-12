Como Bruxelas quer regular o trabalho nas plataformas digitais, com direitos laborais e "transparência" nos algoritmos

Ao imporem novas formas de organização de trabalho, essas plataformas “desafiam direitos existentes e obrigações relacionadas com a lei laboral e a proteção social”. A principal preocupação de Bruxelas é que há muitos trabalhadores (estima que sejam 5,5 milhões) incorretamente classificados como independentes, o que lhes barra o acesso a direitos laborais e proteção social, desde o salário mínimo, proteção na saúde e acidentes de trabalho, licenças parentais ou subsídio de doença. E se é certo que há motoristas e estafetas “genuinamente autónomos”, há outros que são trabalhadores “subordinados” e estão sujeitos ao controlo laboral da plataforma, nomeadamente no que toca à definição de salários e horários. É para este último caso que se destina a proposta de legislação.

No caso português, e ainda que não especifique os “indícios de laboralidade” para os trabalhadores das plataformas digitais (uma introdução que caiu com o chumbo do Orçamento do Estado), a lei já versa sobre os indícios aplicáveis à generalidade dos trabalhadores. Por isso, o trabalhador já pode ver o seu vínculo reconhecido judicialmente. A Comissão Europeia reconhece, aliás, que muitos casos na UE acabaram em tribunal e diz mesmo que essas disputas resultaram em mais de 100 decisões de tribunais e 15 administrativas no que toca ao vínculo laboral, “predominantemente” favoráveis à “reclassificação” dos trabalhadores. Mas, argumenta, não há uma uniformização dos critérios entre os Estados-membros.

Em fevereiro, por exemplo, o Supremo Tribunal do Reino Unido deliberou que os condutores da Uber deviam ser considerados funcionários e não prestadores de serviço independentes. Isso significa que a empresa tem de ser responsável por garantir aos condutores proteção social ao trabalho, incluindo salário mínimo e pagamento de férias.

Bruxelas admite redução de alguns salários, mas média poderá subir

Nas contas da Comissão, que apresenta uma avaliação dos possíveis impactos das alterações, os rendimentos anuais dos motoristas ou estafetas que atualmente recebem abaixo do salário mínimo iriam aumentar, ao todo, até 484 milhões de euros. Por outras palavras: as alterações, se aprovadas, poderiam significar um aumento anual médio no rendimento de 121 euros por trabalhador, que pode ir até 1.800 euros anuais para quem ganha menos do que o salário mínimo. Porém, a Comissão reconhece que um aumento dos custos para as plataformas — que, contabiliza, será na ordem dos 4,5 mil milhões de euros por ano —, pode ser transmitido aos consumidores se as plataformas assim o entenderem. Já os Estados-membros “poderiam beneficiar de até quatro mil milhões de euros em aumentos de impostos e contribuições sociais por ano”.

Bruxelas admite, no entanto, que a “flexibilidade” da organização do trabalho pode ficar prejudicada, nomeadamente no que toca a horários de trabalho, e diz não conseguir estimar quantos postos de trabalho podem chegar ao fim se as alterações tiverem luz verde. Aliás, aqueles que conseguem extrair um ordenado acima do salário mínimo poderão vir a ter uma redução no rendimento “se algumas plataformas digitais compensarem a maior proteção social com salários mais baixos”, escreve a Comissão.

Outro dos focos da proposta é a garantia da “transparência na gestão dos algoritmos“. O objetivo é que os trabalhadores possam conhecer como funcionam os algoritmos por detrás da plataforma e perceber porque o sistema decidiu determinada tarefa que afeta as suas condições de trabalho. “Os trabalhadores devem ter o direito a obter uma explicação da plataforma de trabalho digital pela decisão, a falta de decisão ou o conjunto de decisões tomadas ou suportada por sistemas automáticos”, refere a proposta.