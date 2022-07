Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os termómetros marcam 36 graus no momento em que entramos no NOS Alive. É sábado, 9 de junho, o último dos quatro do regresso do festival ao Passeio Marítimo de Algés — e, com o sol ainda longe de se pôr, deparamo-nos com um recinto já cheio. O calor não foi impeditivo, mas ditou o rumo do street style no dia que fecha a 14.ª edição do evento: vestidos, calções curtos, muitos crop tops, ombros descobertos, costas à mostra e, na secção masculina, camisas leves.

A noite promete. Com bilhetes esgotados, são Da Weasel o grande destaque. Afinal, a “doninha está de volta”, depois de 12 anos longe dos palcos. Rute é de Almada, tal como Carlão, vocalista da banda. Morava no prédio adjacente ao seu. “Via-a o sair de casa todos os dias e depois num palco em Almada. Fez parte da minha infância”, conta. “O regresso deles é reviver essas memórias.” Com padrão geométrico azul e branco, as calças condizem com a camisa que lhe cai pelos braços.

Os brilhos, uma espécie de pièce de resistence desta temporada de festivais, não está só na roupa. O glitter acaba de ser aplicado junto dos olhos de Mercês Castelo-Branco no momento em que nos cruzamos com ela. O cabelo chama-nos a atenção: é cor “algodão doce”, descreve. “Houve várias etapas até chegarmos a esta tonalidade. Foi um processo em construção. Primeiro estava laranja neón, depois cor de rosa e agora neste tom, que é a minha cara, que é o algodão doce, como dizem os meus primos mais novos.”

Num festival que contou com 25 mil estrangeiros de 98 nacionalidades diferentes — revelou Álvaro Covões, diretor da Everything is New, na conferência de imprensa de balanço do evento — encontramos quem tenha vindo de Los Angeles, nos Estados Unidos: Isa e Ema estão cá a convite de HAIM, banda que às 19h20 ocupou o o palco principal. São primas e, dita uma espécie de regulamento invisível, trocam peças de roupa. Foi o que aconteceu com os óculos Ray-Ban de armação roxa. São de Emma, mas é Isa que os tem postos. Condizem com o crop top de croché que veste.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E ainda que de peças frescas tenham fechado o street style do festival, é importante falar dos resistentes: preferem o estilo ao conforto e, mesmo com o calor, optaram manter as botas de cano alto, as botas militares, calças grossas e casacos.

Percorra a galeria para ver o street style do último dia do NOS Alive em 45 fotografias.