O despacho foi assinado no dia 4 de julho mas tornou-se conhecido no dia da morte de José Eduardo dos Santos. “Kopelipa”, alcunha do general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior e “Dino”, abreviatura do general Leopoldino Fragoso do Nascimento, dois dos homens fortes do anterior Presidente de Angola foram acusados de vários crimes, revelou esta terça-feira o site MakaAngola, do ativista e jornalista Rafael Marques e fundador e diretor da organização não governamental Ufolo.

Na conta de “Kopelipa” figuram sete crimes: peculato, burla, falsificação de documentos. associação criminosa, branqueamento de capitais, abuso de poder e tráfico de influências. “Dino” terá de responder por todos os mesmos crimes com excepção de peculato e abuso de poder.

Os antigos chefes da Casa Militar e da Casa de Segurança do ex-Presidente da República angolano estão a ser acusados no âmbito do processo CIF dentro do plano de combate à corrupção do Estado angolano. Os factos em que a acusação se baseia assentam nas suas relações econoómicas e financeiras com a China, adianta o MakaAngola. Aliás, também o cidadão chinês You Haming, o advogado Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund (CIF), Plansmart e a Utter Right (estas suas últimas offshore) fazem parte da lista dos acusados.

Segundo o MakaAngola, “o primeiro conjunto de factos diz respeito à venda de petróleo angolano, via Sonangol, à China e ao facto de a Sonangol ou o Estado angolano não terem recebido um cêntimo do dinheiro pago pelos chineses por esse petróleo”. Uma “empresa intermediária de Hong Kong, a China Sonangol International Holding Limited (CSIHL), recebia o petróleo da Sonangol, vendia-o à China e ficava com o dinheiro”.

Rui Verde, que assina o texto do referido site, não deixa de notar que “o presidente da CSIHL, que nunca teve representação em Angola, era Manuel Domingos Vicente, também presidente do Conselho da Administração da própria Sonangol” e “que os valores em causa ascendem a pelo menos 1500 milhões de dólares”.