A onda de calor e seca que estão a afetar várias zonas do mundo não pouparam Monterrey. A cidade industrial do México, na fronteira com os Estados Unidos da América, começou a limitar os acessos à água por apenas seis horas, fruto de medidas das autoridades, para contornar a pior seca dos últimos 30 anos. Com temperaturas que chegam aos 40ºgraus, corre o risco de ficar definitivamente sem água a qualquer momento.

O Estado de Nuevo León, onde se insere Monterrey, entrou em estado de emergência devido à “seca extrema” em fevereiro e a região apresenta quantidades de chuva abaixo do que seria esperado desde 2015, revela Juan Ignacio Barragán, o diretor-geral de Serviços de Água e Drenagem de Monterrey, à agência de notícias Reuters.

