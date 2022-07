Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter anunciado a criação de impostos extraordinários sobre os setores da banca e da energia, o governo espanhol adiantou esta quinta-feira como pretende colocar o plano em prática. Às receitas dos bancos será aplicada uma taxa extraordinária de 4,8%, enquanto as energéticas ficarão sujeitas a um novo e temporário imposto de 1,2%.

Segundo a imprensa do país vizinho, os novos impostos serão aplicados a cerca de 20 grandes empresas, que não poderão passar estes custos para os clientes, sob pena de lhes ser aplicada uma multa equivalente a 150% do valor dos custos repercutidos.

O executivo de Pedro Sánchez espera arrecadar cerca de sete mil milhões de euros nos próximos dois anos com esta medida. A taxa sobre as receitas das grandes energéticas estará em vigor em 2023 e 2024, e permitirá ao Estado arrecadar dois mil milhões de euros por ano.

Já o imposto extraordinário sobre as instituições financeiras, que também vigorará em 2023 e 2024, dará ao Estado uma receita adicional de 1500 milhões de euros por ano.

O argumento do governo espanhol para justificar os novos impostos é o facto de estas empresas estarem a ser beneficiadas com a subida da inflação. “Não toleraremos que se aproveitem da situação”, afirmou Pedro Sánchez a 12 julho, durante o discurso do Estado da Nação.

