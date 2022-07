Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ben e Jennifer fizeram as delícias dos fãs numa lua de mel muito pública. Escolheram Paris como destino, levaram os respetivos filhos consigo, e têm-se deixado fotografar em passeios pela cidade. O museu do Louvre, os típicos cafés da cidade e até um passeio de barco no Sena serviram como cenário para os fotógrafos captarem o casal apaixonado e recém casado.

A história desta lua de mel em jeito de comédia romântica com Paris como cenário começou no dia 21 de julho, alguns dias depois do casamento, que aconteceu no dia 16. Na mala de viagem a diva levou uma série de looks para passeios em diferentes cenários e a porta do hotel Crillon tornou-se quase a boca de cena de uma passerelle. Destacam-se os vestidos de duas marcas: Forte Forte e Reformation ou modelos mais vistosos de Alexander McQueen, Dolce & Gabbana e Óscar de la Renta. Quanto aos acessórios vimos sandálias com plataforma Andrea Wazen, Gucci, Femme LA, assim como carteiras Hermès, Valentino e Yves Saint Laurent.

Ao segundo dia o casal foi visto no centro da cidade com os filhos, como mais uma família de turistas em passeio e Ben Affleck até tirou fotografias à sua mulher, como conta o Daily Mail. Jennifer Lopez captou as atenções com um estilo a que poderíamos chamar “diva em férias”, uma vez que combinou um vestido Óscar de la Renta branco com flores estampadas com uma grande carteira Birkin vermelha e uns chinelos brancos.

Ao terceiro dia, JLo apostou num look princesa e saiu do seu hotel ao final da tarde com um longo vestido Gucci em padrão floral com apontamentos dourados e com uma carteira Dolce & Gabbana inspirada em contos de fadas — é conhecida como Snow White Mirror Box. No dia seguinte a artista celebrou o seu 53º aniversário e o casal foi visto a almoçar no novo restaurante Christian Dior e para jantar elegeram o restaurante La Gira, onde Ben Affleck se terá emocionado. Para o seu dia especial a aniversariante brilhou num vestido rosa (mais precisamente na cor Corvette) da marca Reformation durante o dia e, à noite, num vestido preto e justo Et Ochs — completou o look com um colar de pérolas e uma clutch brilhante de Judith Leiber.

Ben Affleck breaks down in TEARS in Paris https://t.co/CalO4fgb1r — Daily Mail Online (@MailOnline) July 25, 2022

O romantismo parece ter sido a tendência chave dos looks de lua de mel de Jennifer Lopez e, mesmo quando escolheu usar calças de ganga, combinou-as com uma camisa de folhos e laçada em rosa claro de Dolce & Gabbana. No mesmo dia, a artista mudou de look para passear no Jardim das Tuilleries e desceu das suas sandálias de plataforma para umas sabrinas em tom nude, mas o que realmente chamou a atenção foi o vestido camiseiro em azul forte de Alexander McQueen e a carteira tote book da casa Dior. Para as duas últimas aparições em público em Paris, Jennifer optou por uma mistura jeans/carteira Hermès/sandálias de plataforma que poderia vir a ser uma assinatura de estilo da artista. Ao sétimo dia de lua de mel, a cantora e atriz partiu para Nápoles (Itália) e foi vista com a filha Emme em Capri, enquanto o marido regressou aos Estados Unidos. Entretanto, ficou também a saber-se que Ben Affleck voltará a interpretar Batman, no filme “Aquaman and the Lost Kingdom”, através de uma publicação que Jason Mamoa, protagonista do primeiro Aquaman, fez nas redes sociais, conta o Daily Mail.

Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se nas filmagens do filme “Duro Amor” (“Gigli”), em 2002 e protagonizaram um dos casais de celebridades sensação do início do século. Houve um anel de noivado e até planos de casamento, mas acabariam por se separar. Ben Affleck casou-se com a atriz Jennifer Garner e teve três filhos, Violet (com 16 anos), Seraphina (13) e Samuel (10). Jennifer Lopez casou-se com Marc Anthony e ambos foram pais dos gémeos Max e Emme, agora com 14 anos.

Ambos terminaram os respetivos casamentos e seguiram com as suas vidas até se voltarem a juntar em 2021. Reacenderam a chama que se havia apagado há quase 20 anos e tem sido um verdadeiro fogo de artifício para os fãs. Este ano, Ben voltou a pedir Jen em casamento e, desta vez, levaram a promessa até ao fim. Casaram-se a 16 de julho numa cerimónia íntima em Las Vegas.

Pelo meio desta lua de mel houve outros motivos de celebração, além do aniversário de Jennifer Lopez no dia 24 de julho, a artista e empresária também publicou na sua conta de Instagram a campanha de lançamento de um creme de corpo da sua própria marca — JLo Beauty, que consiste numa imagem sua nua.