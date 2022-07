Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter casado com Ben Affleck em Las Vegas a 16 de junho, Jennifer Lopez continua a dar que falar nas redes sociais. A cantora norte-americana posou nua para o lançamento de um creme de corpo da sua própria marca — JLo Beauty.

O vídeo da campanha foi publicado na rede social Instagram pela própria artista que, depois da troca de alianças com o ator norte-americano, adotou o apelido do marido que é agora Jennifer Lynn Affleck.

A sessão fotográfica foi feita para a sua própria marca “JLo Body by JLo Beauty”, no lançamento de um creme que combate a celulite. Em entrevista à revista norte-americana People, Lopez admite que este foi um produto pensado a sua “vida inteira”, depois de ver a luta da sua mãe contra estas marcas corporais.

“É uma parte do corpo para a qual os nossos consumidores procuram um tratamento localizado, mas não encontram no mercado”, comenta a artista que diz ter trabalhado com cientistas para que a fórmula perfeita fosse encontrada. “Não pegámos num creme qualquer e colocámos o meu nome. Este funciona mesmo!”, garantiu.

O casal está agora em Paris, na França, onde Jennifer e Ben estão a passar a lua de mel e a celebrar o aniversário da cantora, que completou no passado domingo 53 anos.

Através da fotogaleria, pode ver a escapadinha romântia dos Affleck à ‘cidade do amor’: