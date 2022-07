Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já é oficial: Jennifer Lopez e Ben Affleck, que juntos formam um dos casais mais mediáticos do mundo, casaram-se este sábado, após um namoro de alguns meses — e depois de já terem namorado e estado noivos no início dos anos 2000.

A informação está a ser adiantada por vários órgãos da imprensa norte-americana, que tiveram acesso a uma certidão de casamento em Las Vegas, no condado de Clark, no estado do Nevada, emitida a 16 de julho. Aqui, Jennifer Lopez já aparece identificada com o apelido do ator — passa a ser Jennifer Affleck.

Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se no set de filmagens do filme “Gigli”, em 2001. Começaram a namorar e a ser tratados pelos fãs — e pela imprensa, uma vez que o namoro teve direito a uma alta cobertura mediática — pela alcunha “Bennifer”, tendo ficado noivos em novembro desse ano.

No entanto, o noivado não durou muito. Affleck (ator e realizador) acabaria por se casar com a atriz Jennifer Garner, em 2005, e Lopez (atriz e cantora) com o cantor Marc Anthony, em 2004. Ambos tiveram filhos e, alguns anos depois, acabaram por se separar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No ano passado, e várias relações depois, aconteceu o reencontro: os dois voltaram a namorar e anunciaram, em abril deste ano, o segundo noivado. Numa newsletter dirigida aos seus fãs, Jennifer Lopez explicou que, enquanto estava no seu “sítio preferido do mundo (um banho de imersão)”, Affleck se ajoelhou e voltou a pedi-la em casamento.

Chegaria depois a mostrar o anel de noivado, com um enorme diamante verde. E à segunda foi de vez: “Bennifer” estão mesmo casados.