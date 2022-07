Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A época mudou, a quase certeza absoluta mantém-se: um Liverpool-Manchester City continua a ser o melhor jogo de futebol do mundo da atualidade. Este sábado, aquelas que são teoricamente as duas equipas mais fortes do panorama europeu encontrava-se na Community Shield, a Supertaça inglesa, o primeiro troféu da temporada e também o primeiro grande teste de um ano em que ambos os conjuntos perderam peças importantes e contrataram nomes sonantes.

Ora, em Leicester, no King Power Stadium — isto porque Wembley está reservado para a final do Europeu feminino, este domingo, entre Inglaterra e Alemanha –, o campeão Manchester City defrontava um Liverpool vencedor da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga. Durante o verão, os citizens perderam Fernandinho, que voltou ao Brasil, venderam tanto Gabriel Jesus como Zinchenko ao Arsenal e ainda Sterling ao Chelsea; em oposição, garantiram Erling Haaland, uma referência ofensiva que vai obrigatoriamente levar a mudanças na dinâmica tática, e também o médio Kalvin Phillips e o avançado Julián Álvarez. Do outro lado, os reds viram Mané seguir para o Bayern Munique e investiram uns potenciais 100 milhões de euros em Darwin, assegurando ainda o internacional português Sub-21 Fábio Carvalho.

