Um homem, com 50 anos, morreu este sábado vítima de agressão, na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no concelho de Leiria, disse à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Territorial da GNR de Leiria confirmou a ocorrência, mas recusou-se a dar mais informações, por o caso estar já a ser investigado pela PJ.

A agência Lusa contactou ainda a PJ de Leiria que se recusou a prestar esclarecimentos sobre o assunto.

De acordo com o CDOS, o alerta para uma agressão foi dado às 00h46.