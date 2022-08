Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do abandono do Giro após ter contraído Covid-19 quando lutava com Mikel Landa para tentar ainda chegar a um histórico terceiro lugar (sendo que a camisola branca da juventude era já uma “certeza”), João Almeida fez o isolamento, teve um período de recuperação, foi aos Campeonatos Nacionais ganhar a prova de estrada e acabar em terceiro o contrarrelógio ganho por Rafael Reis e acabou por desistir da Donostia San Sebastian Klasikoa, no final do mês. Seguia-se a Volta a Burgos, também ela discreta… até agora.

Após ter andado sempre perto dos corredores da frente mas sem arriscar vitórias em etapas ou bonificações para a classificação geral, o português da UAE Emirates chegava à última etapa entre Lerma e Lagunas de Neila na 15.ª posição a 42 segundos da liderança e a 16 de um lugar no pódio, ocupado por outro corredor português, Rúben Guerreiro. No entanto, quase tudo mudou nos derradeiros 170 quilómetros.

Em atualização