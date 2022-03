Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quinto na Volta aos Emirados ganha pelo esloveno e companheiro de equipa Tadej Pogacar, oitavo na Paris-Nice ganha pelo esloveno da Jumbo Primaz Roglic, mais um desafio neste ano 1 na UAE Team Emirates na Volta à Catalunha – e desta vez sem a presença de nenhum dos dois eslovenos de topo que prometem voltar a marcar 2022. A mesma prova onde, no ano passado, chegou a ter a liderança após o contrarrelógio de 18,5 quilómetros em Banyoles, antes de descer à terceira posição e acabar no sétimo lugar apenas uma semana depois de ter sido sexto na Tirreno-Adriático. E com tudo em aberto na quarta etapa com chegada a Boí Taüll, aquela que poderia marcar mais diferenças e com os primeiros 20 separados por 25 segundos.

Depois de uma 73.ª posição no pelotão na primeira etapa em Sant Feliu de Guíxols e a subida ao 35.º lugar na segunda tirada com chegada em Perpignan marcada pelo muito vento que se fazia sentir, João Almeida resistiu bem na terceira etapa já com montanha e acabou no quinto posto em La Molina, fixando-se no nono lugar da geral liderada por Ben O’Connor, da AG2R Citroën Team, com 16 segundos de atraso entre os seis segundos com que ganhou a tirada e os dez de bonificação. E no top 20 encontravam-se ainda mais dois corredores da UAE Team Emirates, Juan Ayuso (segundo) e George Bennett (18.º), com Marc Soler (22.º) por perto. E sem uma ordem definida de prioridades, como foi assumido pela própria equipa.

“O João Almeida será um ponto de referência fundamental para nós, enquanto o Marc Soler também estará em casa e terá a oportunidade de se mostrar. O George Bennett será vital na montanha e temos ainda o jovem Juan Ayuso que está muito motivado”, comentara o manager da UAE Team Emirates, Joxean Matxin. E essa luta ficou bem visível na véspera na chegada a La Molina, entre uma estratégia menos percetível que fez ainda com que Rui Costa e Ivo Oliveira descolassem na segunda contagem de montanha.

Stage four of #VoltaCatalunya101. ⚡️ @solermarc93 is part of a seven-rider breakaway group that has a gap around 2’45”. Vamos Marc! #UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/WOjkso5zgo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 24, 2022

Se antes desta quarta tirada já tinham caído alguns nomes sonantes que podiam na teoria discutir a vitória no final, a fasquia dos 12 quilómetros para a meta continuou a fazer esse “corte” com Ben O’Connor a sair para o ataque e Alejandro Valverde a ser a primeira baixa entre o top 20 no início da etapa. Mais à frente, a pouco mais de nove quilómetros, foi a vez de George Bennett sair também e a ir buscar o último fugitivo do dia, Bruno Armirail. A fuga foi intercetada a 3,6 quilómetros, com o australiano a descer até ao pé de João Almeida e Ayuso que iam na frente dos perseguidores antes do primeiro ataque do português que foi desde logo anulado com um novo ataque mais conseguido do equatoriano Richard Carapaz, da Ineos.

Foi João Almeida que assumiu a perseguição a Carapaz e Higuita, partiu mais um bocado o grupo de todos os favoritos, deixou para trás a concorrência e a 1,2 quilómetros olhou para trás e tentou perceber o que fazer depois de uma grande atuação do português, a mostrar uma grande condição que lhe valeu mais um ataque a 600 metros que voltou a partir mais um pouco o grupo da frente antes de um sprint a dar tudo o que tinha e a conseguir bater Carapaz e Higuita na etapa, ficando em segundo na geral com o tempo de Quintana depois de uma primeira correção que colocou o português na frente antes de voltar a ter o colombiano como líder tendo o mesmo tempo do corredor da UAE Team Emirates e com seis segundos de Higuita.