O jogo foi entre duas das melhores equipas do Campeonato, teve seis golos, várias mudanças no marcador e muito por onde explorar. Contudo, um dos momentos mais emocionantes apareceu já depois do apito final: quando Ricardo Horta, ainda com a braçadeira de capitão no braço esquerdo, se despediu dos adeptos do Sp. Braga depois daquele que terá sido o seu último encontro pelos minhotos.

Protagonista de uma novela que durou praticamente todo o verão, o avançado internacional português vai mesmo mudar-se para o Benfica nos próximos dias num negócio que envolve 15 milhões de euros e ainda o empréstimo de Rodrigo Pinho e a transferência a título definitivo de Gil Dias. Este domingo, contra o Sporting, Horta foi titular, cumpriu os 90 minutos mas não marcou, despedindo-se da Pedreira sem celebrar um último golo. O jogador de 27 anos deixa o Sp. Braga ao fim de cinco anos, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Na zona de entrevistas rápidas, porém, Artur Jorge garantiu que ainda não sabe se vai ficar sem o capitão de equipa — mostrando-se até muito incomodado com as notícias que têm circundado o caso. “Não tenho essa informação, de que foi o último jogo dele. Fez mais um bom jogo, vamos ver o que vai acontecer. É uma novela que se tem prolongado. Tenho pena de que se fale mais dele do que do Sp. Braga. É desconfortável para a equipa. Com um jogo importante como este, os destaques dos jornais foram sobre ele do que sobre a equipa e isso é mau”, defendeu Artur Jorge.

Ricardo Horta despede-se dos adeptos do Braga no final do jogo. pic.twitter.com/0xPpKHpU3q — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 7, 2022

Dentro de campo, Sp. Braga e Sporting empataram em casa dos minhotos — algo que não acontecia há 28 anos, desde maio de 1994. A equipa de Artur Jorge conseguiu pontuar na Pedreira frente aos leões, algo que não tinha acontecido nas duas últimas épocas, e os seis golos registados este domingo são um máximo no Campeonato entre as duas equipas desde 2002/03. Adicionalmente, esta foi apenas a terceira vez que o Sporting sofreu três golos na Liga desde que Rúben Amorim é o treinador leonino, sendo que as outras duas tinham sido contra o Benfica e contra o Santa Clara.

Na flash interview, Amorim estava longe de ser um homem satisfeito. “Foi um jogo emotivo, com muitos golos e várias ocasiões, mas deveríamos ter controlado melhor o jogo, estivemos em vantagem várias vezes. Temos de ser uma equipa mais adulta. Deixámos sempre o Sp. Braga voltar ao jogo. É mérito deles mas também é demérito nosso. Faltou-nos aquele instinto matador. Perdemos dois pontos”, começou por dizer o técnico, reconhecendo que a equipa cometeu vários erros defensivos.

3.ª vez que o Sporting sofre 3 + golos num jogo da Liga ???????? desde que é orientado por Rúben Amorim:

2020/21: Benfica, 3-4

2021/22 Santa Clara, 2-3

2022/23 SC Braga, 3-3 pic.twitter.com/bddlco4Mf8 — playmakerstats (@playmaker_PT) August 7, 2022

“Não era suposto. Sabíamos o que ia acontecer. Nem vou falar em tático e técnica, faltou-nos essa qualquer coisa que sempre tivemos em outros jogos. Fomos penalizados, com mérito também para o Sp. Braga. Tínhamos de ser mais agressivos. É frustrante mas é futebol. As pessoas em casa gostaram, o treinador do Sporting nem tanto e os adeptos do Sporting também não. O Campeonato é longo, temos de ganhar o próximo jogo. O bom disto é que podemos melhorar muito. Ou nem digo melhorar, mas estar ao nosso nível. Olhando para todo o jogo, podemos melhorar muito. É o lado bom. Vamos trabalhar”, concluiu Amorim.