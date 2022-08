Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vitória conseguida com três golos em pouco mais de cinco minutos na última jornada frente ao Aston Villa acabou por ser o momento decisivo para a conquista da Premier League por parte do Manchester City mas foi na jornada anterior, em Londres diante do West Ham, que o conjunto de Pep Guardiola teve aquele que foi o principal teste à equipa e à sua forma de jogar. Depois da desvantagem de dois golos ao intervalo, e num encontro de loucos com grandes penalidades falhadas pelo meio, o empate dos citizens manteve a vantagem de um ponto face ao Liverpool. Mas era aí também que se começava a esgotar uma era no futebol das equipas comandadas pelo técnico espanhol, com a versão 2.0 a surgir com o mesmo West Ham.

Os laterais continuam a dar muita largura ao jogo, os dois médios à frente do pivô defensivo (Rodri) ainda surgem em zonas quase sempre ofensivas com bola, a mobilidade das alas para o corredor central segue como imagem de marca mas existe agora um avançado com características diferentes de todos os outros que a equipa teve com Pep Guardiola até aqui. Pela qualidade e pela capacidade de fazer golos, Erling Haaland nunca poderá ser um corpo estranho em qualquer conjunto; no entanto, e pelas características muito próprias de alguém que toca pouco (e sobretudo na área) na bola, tudo o resto teria também de evoluir. Foi isso que aconteceu na primeira jornada em Londres, era isso que se esperava que voltasse a acontecer na estreia em casa frente ao Bournemouth – e já com dois golos do norueguês na prova.

