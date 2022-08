Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O balanço é simples: durante o verão, o Manchester City perdeu Sterling, Zinchenko, Gabriel Jesus e Fernandinho e contratou Julián Álvarez, Stefan Ortega, Kalvin Phillips e Erling Haaland. Ou seja, Pep Guardiola perdeu quatro jogadores perfeitamente identificados com o seu ADN, todos regularmente titulares, e contratou quatro jogadores com óbvias necessidades de adaptação ao futebol inglês e à Premier League. O City tem, provavelmente, o plantel mais curso da era Guardiola — algo que o treinador não considera propriamente mau.

“Gosto de trabalhar com poucos jogadores e ter toda a gente envolvida. É o que é. Mostrámos nos últimos anos que temos plantéis pequenos e que, mesmo assim, conseguimos chegar às últimas fases das competições. E há sempre uma janela de transferências no inverno onde poderemos ir à procura de algo que não conseguimos agora. Temos duas semanas até ao final do mês e vamos ver. Há muitos jogadores no mundo inteiro e vários podem encaixar perfeitamente nesta equipa e na forma como jogamos. O mercado pode ser difícil. Vender é mais difícil do que comprar mas, às vezes, não é possível. Mas temos sempre a nossa formação. Vamos ver”, disse o técnico catalão na antevisão da estreia do Manchester City na Premier League, este domingo, contra o West Ham.

