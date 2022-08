Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A “notícia”, então ainda sem nome nem pormenores, acabou por ser deixada pelo próprio Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas da SportTV após a vitória do FC Porto em Vizela com um golo de Marcano em cima do minuto 90′ num encontro que era também o 300.º do treinador no Campeonato.

“300 jogos no Campeonato? Primeiro estou a ficar mais velho, depois tem um misto de sentimentos. Temos o Eduardo [fisiologista] que perdeu o pai, esta vitória também é um bocadinho do Telmo, o nosso preparador físico que faz anos hoje, há um elemento da estrutura que faz parte do balneário que está a passar um momento difícil, agora tive a notícia de que um ex-colega meu está mal no hospital… Estou satisfeito pela vitória e pelos três pontos mas os números não me dizem nada, é da equipa técnica. É um misto de sentimentos…”, comentou o técnico a propósito desse marco assinalado em Vizela.

De acordo com o jornal O Jogo, o antigo companheiro de equipa é Carlos Secretário, antigo lateral, médio e ala do FC Porto (que passou também pelo Real Madrid). Aos 52 anos, o ex-internacional sofreu um AVC e está agora nos cuidados intensivos. Ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o atual estado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador”, escreveu o FC Porto numa mensagem partilhada no Twitter.

Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador💙#FCPorto pic.twitter.com/1QxOSxVRYM — FC Porto (@FCPorto) August 14, 2022

De recordar que, em dezembro de 2020, Secretário tinha deixado o comando técnico do Créteil-Lusitanos de França por questões de saúde. “Não sei quanto tempo estarei afastado dos relvados”, assumiu. Daí para cá, o antigo internacional não voltou a assumir mais nenhum projeto, sendo presença frequente no Porto Canal a comentar os jogos e a atualidade dos azuis e brancos a par de outros antigos jogadores.

Enquanto jogador, Secretário começou no clube da terra, a Sanjoanense, esteve uma época na formação do Sporting, completou os escalões mais jovens no FC Porto. Andou por empréstimo em clubes de Primeira Liga como Gil Vicente, Penafiel, Famalicão e Sp. Braga, regressou às Antas para ser bicampeão e deu um salto gigante para um Real Madrid de Lorenzo Sanz que apostou no italiano Fabio Capello e contratou jogadores como Suker, Roberto Carlos, Seedorf, Mijatovic, Panucci, Zé Roberto ou Bodo Ilgner. Foi campeão mas saiu logo na temporada seguinte, voltando aos dragões em janeiro de 1998 para uma segunda era que acabou com um total de seis Campeonatos, cinco Taças, três Supertaças e uma Taça UEFA, não chegando a jogar no triunfo na Champions de 2004. Em 2005, jogou ainda no Maia.