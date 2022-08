Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade da Concorrência (AdC) alerta para os riscos de se fixar ou controlar preços administrativamente numa altura de inflação elevada. Num relatório publicado esta terça-feira, 16 de agosto, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa chama a atenção para o que considera ser o papel da concorrência nos preços praticados. A falta de concorrência, diz, determina preços mais elevados, prejudicando as tentativas de fazer baixar os níveis de inflação.

Mas deixa outro alerta. Nestas altura, “os governos são mais propensos a implementar controlos administrativos de preços”, mas essas “medidas podem, no entanto, trazer riscos para a concorrência”. E explica porquê:

O limite de preços pode funcionar como um ponto focal de conluio se for fixado demasiado alto em relação aos custos de produção das empresas e ao nível de preços que prevaleceria numa situação de concorrência. Por outro lado, a imposição de um limite a um nível artificialmente baixo, que não permita às empresas recuperarem os seus custos, pode desencadear a saída de empresas, particularmente as de menor dimensão. Pode também enfraquecer os incentivos para a entrada e expansão de concorrentes no mercado”.