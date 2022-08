Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Em 2018 tínhamos uma equipa B que desceu de divisão e foi desativada. Um erro crasso. Depois tínhamos uma equipa de Sub-23 com jogadores com 21, 22 e 23 anos com salários altos. Retorno? Nenhum. Hoje temos uma equipa de Sub-23 com um grupo de elite de jogadores com 15 e 16 anos. Muitos deles a chegar à equipa A, como Tiago Tomás, Eduardo Quaresma ou Nuno Mendes (…) O Sporting pagou 500 mil euros por 50% do passe de Matheus Nunes e pode comprar mais 40% por mais 500 mil. O que já vi do Matheus Nunes, pela forma como está a treinar hoje, ao lado de um Doumbia, de um Battaglia ou de um Vietto, não tenho dúvidas que só o Matheus Nunes vai pagar Rúben Amorim. Podem escrever. O que estou a dizer é que o que é caro por vezes é barato”, tinha vaticinado Frederico Varandas em maio de 2020.

Mais de dois anos depois, a profecia cumpriu-se até por cima – olhando apenas para o número redondo dos dez milhões de euros, saiu por 4,5 vezes mais; vendo o total do custo do treinador ao Sp. Braga, saiu pelo triplo. E já antes Nuno Mendes tinha rendido também 45 milhões de euros depois de ter sido integrado na leva dos jovens promovidos pelo técnico em 2019/20 para os últimos dez jogos da temporada depois do primeiro confinamento devido à pandemia. Também por isso, o Sporting deixou uma mensagem de despedida ao jogador, admitindo o “golpe” desportivo perante uma quase necessidade financeira.

“O Sporting despediu-se de Matheus Nunes, que rumou à Premier League e ao Wolverhampton de Bruno Lage. 101 jogos de leão ao peito, um Campeonato, uma Supertaça, duas Taças da Liga, oito golos marcados e nove assistências, contando já com oito internacionalizações e um golo marcado pela Selecção Nacional. Uma venda dolorosa do ponto de vista desportivo, mas indispensável para a sustentabilidade do clube”, escreveu Miguel Braga, diretor de comunicação do clube, no editorial do jornal do clube.

“Ainda há dois anos, a garantia dada pelo presidente Frederico Varandas de que Matheus sozinho pagaria o investimento feito no treinador, foi recebida com ceticismo pelo mundo do futebol. Agora é certo e sabido que o miúdo que servia bolos na pastelaria na Ericeira e corria pelo GDU Ericeirense transformou-se num craque. Que tenha toda a sorte do mundo nos próximos capítulos”, recordou no mesmo texto.

“Nunca vou deixar de apoiar o Sporting, serei leão para sempre. Serei sempre da raça que nunca se vergará. Tudo o que estou a conquistar hoje devo-o ao Sporting. O Sporting deu-me tudo quando eu era nada”, escreveu o jogador nas redes sociais na despedida do clube de Alvalade após ter sido oficializado na noite desta quarta-feira como reforço do Wolverhampton por um valor de 45 milhões de euros mais cinco milhões de objetivos e 10% da mais-valia de uma futura transferência nos próximos anos.