O Futebol Clube do Porto recebe o Sporting este sábado e a PSP já está a preparar o encontro que marca a terceira jornada do campeonato nacional. “De acordo com a legislação nacional em vigor, este é um jogo considerado de risco elevado”, adiantou a PSP em comunicado.

Assim, será feito “um policiamento adaptado às circunstâncias” nas proximidades do estádio do Dragão, na cidade do Porto. Aos adeptos dos leões, as autoridades pedem que se concentrem junto do Parque de Bonjóia, “para acompanhamento em segurança até ao estádio”.

As pessoas que vão até ao estádio no próximo domingo devem deslocar-se com antecedência, “de forma a evitar aglomerações de última hora”, devem também usar os transportes públicos, em vez de transporte particular. ” No caso de serem utilizadas viaturas particulares, estacioná-las em local afastado das imediações do estádio verificando se o deixou bem fechado e sem nada exposto no seu interior”, alerta a PSP.