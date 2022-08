Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, revelou esta sexta-feira que já realizou um teste de despistagem de estupefacientes. Os resultados deverão ser conhecidos durante a próxima semana, avança a BBC. Em conferência de imprensa, a primeira-ministra finlandesa voltou a dizer o que tem dito nos últimos dias: “eu não fiz nada ilegal”.

Referindo que nunca tomou drogas, nem na sua adolescência, Sanna Marin referiu também que um dos direitos que tem é o de presunção de inocência. “Espero que as pessoas entendam que o tempo de diversão e o tempo de trabalho podem ser separados”, explicou, acrescentando que “não houve reuniões nos dias que estava a festejar”.

O teste de drogas e as declarações de Sanna Marin surgem depois de terem sido divulgados vídeos em que a primeira-ministra surge a dançar e a cantar em festas com várias celebridades. Ao seu lado aparece Ilmari Nurminen, deputado social-democrata finlandês, a cantora finlandesa Alma e o estilista Vesa Silver. No entanto, não são conhecidos a data, nem o local, destas filmagens.

A divulgação destas imagens surge também depois de, no final do ano passado, a primeira-ministra finlandesa ter sido criticada por ter ido a uma discoteca num fim de semana depois de ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada pelo coronavírus. Nessa altura, pediu desculpa publicamente e admitiu que “deveria ter tido mais cuidado”.