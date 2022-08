A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, está no centro de uma nova polémica depois de terem vindo a público vídeos em que surge a dançar e a cantar em festas com celebridades nacionais — por vezes com coreografias que fazem lembrar o twerk (a dança com intensos movimentos do quadril com agachamentos).

Nas imagens surgem também o deputado social-democrata finlandês Ilmari Nurminen, que é presidente da Câmara Municipal de Tampere, a cantora finlandesa Alma e a irmã, Anna, a fotógrafa Janita Autio, a apresentadora Tinni Wikström, a locutora Karoliina Tuominen e o estilista Vesa Silver.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022