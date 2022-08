Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Através de um comunicado conjunto, a Richemont, a Farfetch e a Symphony Global, um dos veículos de investimento do magnata Mohamed Alabbar, anunciaram mudanças no grupo Yoox Net-A-Porter (YNAP), que controla a plataforma de comércio electrónico de luxo Net-A-Porter.

O acordo detalha que a participação da Richemont, empresa que detém marcas como a Cartier ou a Montblanc, vai ser adquirida pela Farfetch, que ficará com 47,5% do grupo. Já a Alabbar ficará com uma participação de 3,2% na YNAP, grupo que tem uma base global de clientes de luxo na ordem dos quatro milhões de utilizadores.

Após estar concluída a venda de 47,5% do capital da YNAP à Farfetch, a Richemont vai receber entre 53 e 58,5 milhões de ações classe A da empresa de José Neves, sendo “expectável que represente entre 10 e 11% do capital diluído de ações da empresa e 12 a 13% do capital emitido”. Além disso, a Richemont receberá também 250 milhões de dólares no quinto aniversário da conclusão da fase inicial da transação. A nota detalha que é expectável que estes 250 milhões de dólares sejam também pagos através de ações da Farfetch.

A Richemont já tinha uma ligação com a Farfetch. Em novembro de 2020, a empresa anunciou uma parceria com a chinesa Alibaba para investir 1.100 milhões de dólares na Farfetch. Dessa parceria, as empresas ficaram com uma participação combinada de 25% na operação da plataforma de moda de luxo na China.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.