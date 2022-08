Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É certo que a temporada acabou de começar. Mas também é certo que, ainda antes de agosto terminar, Rúben Amorim atravessa um dos momentos mais preclitantes desde que assumiu o comando técnico do Sporting. Com apenas uma vitória em três jornadas, com uma derrota pesada no Dragão com o FC Porto, com a saída daquele que era provavelmente o jogador mais importante da equipa, o treinador leonino só tinha uma opção: voltar ao mantra que o levou à conquista da Liga em 2021.

“Não vamos fazer mais contas. Vamos voltar à base do jogo a jogo. Estamos cinco pontos atrás dos nossos rivais e muitos pontos atrás do que é o tal panorama geral dos clubes. Temos de ter noção disso mas não nos retira ambição nenhuma. Conheço os meus jogadores. Se estivermos sempre a tocar nos cinco pontos, vão sentir-se ansiosos. Portanto, é jogo a jogo. Vencendo o Desp. Chaves, fica tudo bem”, disse Amorim na antevisão da receção ao Desp. Chaves, numa conferência de imprensa onde também admitiu ter “falhado no pleaneamento” por ter preparado a temporada a contar com Matheus Nunes.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Desp. Chaves, 0-2 4.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: André Narciso (AF Setúbal) Sporting: Adán, Luís Neto (Matheus Reis, 45′), Coates, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio (Jeremiah St. Juste, 65′), Manuel Ugarte (Morita, 60′), Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Rochinha (Rodrigo Ribeiro, 74′), Marcus Edwards, Trincão PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Franco Israel, André Paulo, Fatawu, Flávio Nazinho, Mateus Fernandes Treinador: Rúben Amorim Desp. Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Nélson Monte, Steven Vitória, Bruno Langa, Lenini (João Queirós, 79′), João Mendes (Juninho, 45′), Guima, Batxi (Euller, 72′), Benny (Obiora, 45′), Héctor (Patrick, 79′) Suplentes não utilizados: Gonçalo Pinto, Jonny Arriba, Morim, Jô Batista Treinador: Vítor Campelos Golos: Steven Vitória (60′), Juninho (63′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Marcus Edwards (36′), a Manuel Ugarte (45+3′), a Pedro Gonçalves (66′), a Lenini (67′), a Morita (73′), a Euller (82′); cartão vermelho direto a Patrick (90+4′)

Ora, depois de uma semana que serviu para interpretar e encaixar a derrota com o FC Porto, para olhar para um mercado onde o médio grego Alexandropoulos está perto de ser reforço e para voltar a ouvir o nome de Cristiano Ronaldo associado a Alvalade, o Sporting recebia este sábado o Desp. Chaves. Um jogo contra um adversário que acabou de regressar à Primeira Liga, que nunca havia vencido em casa dos leões e que era aparentemente acessível — mas também um jogo onde era imperativo ganhar e ganhar de forma convincente para recuperar o clube, o plantel e a própria massa adepta.

