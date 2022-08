Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Milhazes, jornalista e antigo correspondente na Rússia, considera que Mikhail Gorbachev é “talvez das figuras com mais importância do século XX”, apesar de “ter deixado um legado contraditório para muitos dos seus concidadãos”.

De acordo com José Milhazes, Gorbachev é visto pela maioria dos russos como um “traidor, aquele que destruiu a União Soviética, aquele fez demasiadas cedências à aliança atlântica”. Já os ocidentais, veem o ex-líder de forma “completamente diferente” — “pôs fim à Guerra Fria, reformou o regime comunista da URSS e, quando via que não conseguia salvar o país, foi fazendo reformas que não eram muito radicais, passando de uma economia extremamente centralizada para uma economia de mercado”.

“Não sei se algum dia será assim avaliado no seu país ou não”, disse José Milhazes em declarações à Rádio Observador. Descreveu, por conseguinte, Mikhail Gorbachev como uma figura “que não reúne consenso”. Se na Rússia a sua morte não será razão para grandes cerimónias, em países como a Estónia ser-lhe-á “prestado tributo”, vaticinou o jornalista, salientando que nas antigas repúblicas soviéticas será recordado como alguém que lhes concedeu a liberdade.

Sobre a reação do Presidente russo à morte de Gorbachev, José Milhazes declara: “Mesmo que Vladimir Putin venha lamentar, Putin vai mentir”. “Entre outras coisas”, o chefe de Estado russo afirmou, de acordo com o jornalista, que o fim da URSS foi a “maior catástrofe geopolítica do século XX”.

O Presidente russo já reagiu à morte de Gorbachev, expressando “sentidas condolências”. Vladimir Putin anunciou também que vai ligar esta quarta-feira à família do ex-líder soviético.