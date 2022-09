O primeiro-ministro indicou o nome do dirigente socialista Manuel Pizarro para ministro da Saúde. A tomada de posse será este sábado, de acordo com o que consta na página da Presidência da República.

Pizarro é atualmente eurodeputado do PS e líder da delegação socialista no Parlamento Europeu. É também líder do PS-Porto. Foi secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2011, era Ana Jorge ministra da Saúde.

Em 2013 foi candidato pelo PS à Câmara Municipal do Porto e fez um acordo de governação com o vencedor dessa eleições Rui Moreira. Em 2017 o PS iria apoiar esta mesma candidatura, mas uma entrevista da então secretária-geral adjunta do PS ao Observador acabou por deitar por terra essa união e Pizarro voltou a concorrer pelos socialistas, voltando a perder.

António Costa opta, assim, por um perfil mais político na pasta, embora no currículo de Pizarro pese a formação em medicina. É especialista de medicina interna. Ainda no início deste mês, em entrevista à rádio Observador, o socialista foi questionado sobre esta hipótese e atirou: “Gosto do meu nome, mas também gosto muito da função em que estou, que é a de eurodeputado”. Estava em Bruxelas desde as Europeias de 2019.