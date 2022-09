Em 1964, 1966 e 1968, com dois anos de intervalo entre cada um, Rúben A. lançou os três volumes da autobiografia “O Mundo à Minha Procura”. O autor português, primo de Sophia de Mello Breyner Andresen pelo lado da mãe e de Ruy Leitão pelo lado do pai, usava um simples A. como apelido para esconder o Alfredo que tinha como segundo nome. Mas, depois dos últimos dias, bem que o A. podia ser de Amorim — já que parece que o mundo anda todo à procura de Rúben.

Depois de uma semana que trouxe duas derrotas consecutivas, contra FC Porto e Desp. Chaves, e que lhe trouxeram críticas como ainda não tinha ouvido desde que chegou a Alvalade, o treinador do Sporting inverteu a situação e teve dias de sonho. Os leões voltaram às vitórias contra o Estoril e estrearam-se na Liga dos Campeões com um triunfo contundente contra o Eintracht Frankfurt na Alemanha — pelo meio, Rúben Amorim atendeu uma chamada de Todd Boehly, dono do Chelsea, que pensou no técnico português depois de despedir Thomas Tuchel. Este sábado, porém, era tempo de voltar a pôr os pés na terra e receber o Portimonense em Alvalade.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Portimonense, 4-0 6.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio (Matheus Reis, 45′), Coates, Luís Neto (Pedro Porro, 54′), Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita (Alexandropoulos, 60′), Nuno Santos, Rochinha (Manuel Ugarte, 54′), Marcus Edwards (Paulinho, 60′), Trincão PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Franco Israel, Fatawu, Arthur, José Marsà Treinador: Rúben Amorim Portimonense: Kosuke, Ouattara (Rui Gomes, 70′), Henrique Jocú (Ewerton, 45′), Seck, Moufi, Gonçalo Costa (Bryan Róchez, 30′), Luquinha (Bruninho, 77′), Relvas, Paulo Estrela (Diaby, 45′), Pedrão, Welinton Júnior Suplentes não utilizados: Berke Ozer, Ricardo Matos, Pastor, Vinícius Szeuczuk Treinador: Paulo Sérgio Golos: Trincão (7′ e 41′), Pedrão (ag, 72′), Nuno Santos (76′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Nuno Santos (44′), a Pedrão (45+1′), a Rochinha (45+1′), a Seck (48′), a Ricardo Esgaio (89′), a Diaby (90+2′)

“O projeto em que estou é o projeto que eu quero. Tenho mais um ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou um treinador para cinco anos, portanto, é igual ao Ronaldo. Era jogador do Manchester United, eu sou treinador do Sporting. Não há nada para confirmar […] A crise está sempre a bater à porta. Há uma semana e meia, depois do jogo com o Desp. Chaves, estava tudo mal. Tivemos a vitória com o Estoril, agora vencemos na Liga dos Campeões mas pode voltar tudo ao mesmo depois. Tudo pode mudar com apenas um jogo. O que podemos retirar é a nossa forma de jogar que, apesar de tudo, mantivemos”, explicou o treinador leonino na antevisão da partida.

