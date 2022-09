O Estoril Praia venceu esta segunda-feira em casa do Vizela, por 1-0, no encontro que fechou a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os minhotos a somarem o quinto jogo sem vencer.

Erison Danilo marcou, aos 28 minutos, o único golo da partida, antes de Osmajic (42) desperdiçar uma grande penalidade para os vizelenses, que terminaram reduzidos a 10 elementos, depois da expulsão de 73.

Com este triunfo, o Estoril Praia subiu ao oitavo lugar, com 10 pontos, enquanto o Vizela, que não vence desde a primeira jornada, é 13.º, com cinco.