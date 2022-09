Muitos assobios, alguns aplausos, a noção comum a todos dentro e fora do relvado de que acabara uma das piores noites europeias do FC Porto na Champions com a inesperada goleada do Club Brugge por 4-0. Foi assim que o Dragão sentiu a derrocada com a formação belga, antes das zonas de entrevistas rápidas e da conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Foi isso que o técnico assumiu nas várias intervenções, com a explicação possível do que tinha corrido mal e com o assumir de responsabilidades pelo resultado.

Ainda assim, a noite do treinador estava longe de terminar com um episódio como nunca tinha vivido no Dragão: no final do encontro, a viatura onde seguiam a mulher, Liliana, e dois dos filhos, Rodrigo (que fez a estreia pela equipa A no último fim de semana) e José, foi apedrejada quando deixava o estádio.

A informação foi avançada pelo jornal Record, que detalha ainda que esse apedrejamento foi feito na zona do Museu do Dragão, tendo mesmo partido os vidros da viatura e atingido um dos filhos do treinador além da mulher enquanto se ouviam insultos de um pequeno grupo de adeptos. A publicação acrescenta ainda que outros carros foram passando por ali mas sem qualquer tipo de problema ou ameaça.

Depois de saber o que se tinha passado e da queixa que tinha sido apresentada à PSP pelo que acontecera, e perante o sobressalto e pavor da família, Sérgio Conceição terá considerado que a postura das autoridades foi demasiado passiva perante os factos em causa, além de colocar em causa a inexistência de um perímetro de segurança em torno do Estádio do Dragão que fosse capaz de evitar o que aconteceu. A PSP confirmou ao jornal O Jogo o sucedido, falando de um “possível apedrejamento a uma viatura no exterior do Estádio do Dragão” onde seguiam a mulher e dois dos filhos do treinador dos azuis e brancos, não tendo ainda assim conhecimento de feridos ou de danos materiais como resultado desse ataque.

