Irene Papas, atriz grega de "Zorba" morre aos 96 anos

Ao longo da carreira, Irene Papas recebeu várias distinções, entre elas o prémio de melhor atriz pelo National Board of Review americano, pela sua atuação no filme As Troianas, de 1971. Em 1987 presidiu ao júri no Festival de Cinema de Veneza; também em Veneza viria a receber, em 2009, um Leão de Ouro pelo conjunto da sua obra.

Papas teve ainda uma carreira de renome no teatro. Alguns dos seus papéis mais celebrados incluem o de Lady Macbeth na peça de Shakespeare, bem como passagens pelo teatro de Nova Iorque: com “O Idiota” de Dostoyevski, e na Broadway ao lado de um jovem Jon Voight em “That Summer — That Fall”.

Fez também carreira na música, tendo lançado dois álbuns de música folk grega: “Odes”, em 1979 e “Rapsodies”, em 1986.

Politicamente ativa, em 1967 esteve perto de perder a cidadania grega após apelar a um “boicote cultural” do país no seguimento do golpe militar que a própria descreveu como “nazi”.

Não teve filhos, mas de acordo com o comunicado do ministério da Cultura Grego, teve vários sobrinhos.